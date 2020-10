Dalo by se tedy říci, že někteří voliči nedali hlas ani tak hnutí ANO, jako přímo panu Vondrákovi?

V mnohých případech ano. Pan Vondrák využil výsledků svého předchozího společenského a profesního postavení, a tím si získal i řadu jiných voličů, kteří třeba předtím volili jinou stranu. Odešli k panu Vondrákovi, nikoli k panu Babišovi.

Před čtyřmi lety obsadila druhou příčku v krajských volbách se 16,66 procenty ČSSD a získala čtrnáct mandátů. Teď obdržela strana 6,95 procent a počet mandátů jí klesl na pět. Proč jde popularita sociální demokracie podle vás tak dolů? A není to jen v našem kraji, ale jde o celorepublikový trend…

ČSSD patří k takzvaným zavedeným stranám. Zřejmě jejich voliči sledují, jak se zástupci jejich strany chovají. Na to, co se děje ve vládě, se voliči zaměřují daleko více, než na dění na úrovni kraje. Protože informace o tom, co dělá vláda, jsou v celostátních sdělovacích prostředcích. V krajských volbách záleží hodně na osobnostech, které na kandidátkách stojí. Ale koalice s ANO na vládní úrovni zřejmě nepřinesla ČSSD žádný prospěch. To je z výsledků patrné.

Nejde tedy o konkrétní buňku ČSSD v Moravskoslezském kraji, ale o celostátní problém.

Ano. Celkově to dění ve vládě, kdy najednou předpokládaní rebelové se stávají poslušnými beránky, jim neprospělo. Tato strana ztratila za poslední roky hodně voličů. Buď k volbám nechodí, anebo si vybrali někoho jiného.

Co říkáte na volební účast? Jaká byla?

Myslím, že šlo o solidní, standardní účast. Přes všechna očekávání se pandemie na čísle neprojevila. Lidé k volbám přišli, což je pozitivní. Ale otázka je, zda to byli ti stejní jako minule.