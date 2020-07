Krnovan Michal Ratiborský se do parlamentu dostal z desátého místa kandidátky ANO. O jeho politickou práci na domácí scéně se média moc nezajímají. Zato když vyrazil do zahraničí za poznáním Severní Koree nebo když se v Pákistánu setkal s půvabnou blonďatou pašeračkou heroinu Terezou Hlůškovou, hned bylo o čem psát.

Podobně silný dojem dokáže Michal Ratiborský zanechat, když zastaví s autem u pumpy pro benzín. Má totiž trochu starší auto, než je průměr na českých silnicích. Bylo vyrobeno 64 let před tím, než se poslanec Ratiborský narodil. Dokonce je starší něž Československo. Jde o Maxwell z roku 1917.

Loukoťová dřevěná kola Maxwellu mají blíž ke koňským povozům a kočárům než k autům, jaké známe dnes. Jen málokdo si vzpomene, že americké automobily Maxwell vyráběné v letch 1904 až 1925 byly přímým předchůdcem dnešních Chryslerů. Dnes už Maxwell znají jen fanoušci veteránů, ale ve své době spolu s General Motors a Fordem to byly tři nejvýznamnější automobilové firmy v Americe. V Indianě partneři Maxwell a Briscoe postavili největší automobilovou továrnou na světě. Továrna pokračovala pod značkou Chrysler až roku 2004, kdy ji čekala demolice. Některé z Maxwellů se vyráběly také v Ohiu.

SYMBOL BOJE ZA PRÁVA ŽEN

Úspěchy Maxwellu pohřbila recese po první světové válce a snaha vyrobit nejlevnější auto na trhu. Když značku převzal Walter P. Chrysler, jeho první snahou bylo sejmout z Maxwellu pověst podřadné kvality a druhé jakosti. Faktem zůstává, že první Chryslery i Plymouthy vycházely z dobré práce vývojářů Maxwellu. Tato značka zasáhla do americké historie nečekaným způsobem. Maxwell podporoval slavné ženské řidičky, průkopnice motorismu. Miláčkem publika se stala žena - mechanik, která v předváděcí místnosti rozebrala a složila motor Maxwell. Díky tomu Američané vnímají Maxwell jako jeden ze symbolů boje za práva žen.

VYRAZILI NA ECCE HOMO

Maxwellů se moc nedochovalo, takže znalcům autoveteránů poklesne čelist, sotva se někde objeví Michal Ratiborský se svým pojízdným muzejním exponátem. Tento kus americké historie bylo možné o víkendu potkat v Krnově na benzínce, kam poslanec Michal Ratiborsdký vyrazil natankovat při návratu z Ecce homo.

„Možná to o mě veřejnost neví, ale jsem fanoušek veteránů. Vlastním jich ještě několik. O víkendu se ve Šternberku na Ecce Homo jely závody do vrchu, takže jsme tam nesměli chybět ani my. Na mistrovství Evropy se sešli představitelé evropské i české špičky, takže to přilákalo spoustu fanoušků automobilismu. Samozřejmě jsme s Maxwellem nezávodili, jen jsme chtěli ostatním návštěvníkům obohatit program o další zážitek,“ prozradil poslanec Ratiborský, proč se Maxwellem vyrazil na výlet.