„Co se to u vás děje? Koncem minulého týdne to tu bylo samé české auto,“ ptá se pumpařka na první čerpací stanici za hraničním přechodem v Chotěbuzi. Teď už je v obraze.

V pondělí na této pumpě zrovna aditivum ve formě močoviny, která se přilévá do moderních dieselových motorů s certifikací od Euro5 výše, neměli ani v obřím zásobníku. Dodávku čekali až v úterý.

Také v Polsku se cena tohoto aditiva rapidně zvedla, jenže narozdíl od Česka se aspoň tady ve Slezsku dá sehnat. Jednoznačně výhodnější je tankovat ze zásobníku. Kupovat jej v plastových litrovkách či větší balení není moc výhodné. Za litr AdBlue v plastu zaplatíte na pumpě Orlen v polském Těšína u hřbitova okolo 100 korun. V pondělí ještě pár lahví měli.

Ze zásobníku je to znatelně levnější – 2,39 zlotého, tedy asi 14 korun za litr.

Pan Martin z Frýdku-Místku má rok starého naftového peugeota. Do polského Těšína přijel na doporučení známých. „Byly to nervy. U nás jsem sjezdil kdeco a všude je AdBlue vyprodané. Tady to naštěstí mají,“ pochvaluje si s úlevným úsměvem.

Aditivum adBlue do moderních dieslových motorů kupují Češi ze Slezska na čerpacích stanicích v Polsku. V okolí Těšína zásoby mají.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Levnější močovina ze zásobníku

Dodávku AdBlue ve dvacetilitrových kanystrech čekali v úterý také na samoobslužné pumpě Shell u hobbymarketu Leroy Merlin v Těšíně. Takovéto balení vás vyjde na 100 zlotých, tedy asi 570 korun.

Levnější variantou je opět natankovat aditivum ze zásobníku. V takovém případě zaplatíte podstatně méně. Ceny v Polsku se pumpa od pumpy liší, ale stále jsou přijatelné. A to hodně.

Na benzince firmy Crab za Těšínem směrem na Źory měli v pondělí v zásobníku 4000 litrů, jeden za 1,99 zlotého, což je asi 11 korun. Také tam prý v pátek zažili doslova nájezd řidičů z české strany hranice.

Podle pondělních zjištění redakce Deníku aditivum AdBlue v Polsku k dostání je. Obvykle ale na větších a značkových pumpách, kde mají zásobníky. Kvůli daleko lepší ceně je i rozumnější tankovat tam. Téměř jistotou jsou benzínky u dálnic.

Zpráva pro Ostravské: za litr AdBlue, které si natankují ze zásobníku zaplatí na čerpací stanici firmy Orlen v Chałupkách u Bohumína 2,49 zlotého. Zásoby prý mají dostatečné.

Pohonné hmoty jsou v Polsku levnější

Na dodávky AdBlue z Polska spoléhá řada firem z příhraničí. Například třinecké odpadové firmě SMOLO CZ se podařilo zajisti si z Polska asi devět tisíc litrů tohoto aditiva. „Díky kontaktům v zahraničí se nám podařilo získat AdBlue z Polska. Máme tedy zajištěn provoz naší flotily vozidel na několik dalších měsíců. Každopádně kvůli výpadku výroby v Evropě budeme situaci s technickou močovinou sledovat a zásoby dle možnosti doplňovat. Výrobce udává použitelnost maximálně do. jednoho roku od data výroby, u otevřených balení se doba zkracuje maximálně do půl roku,“ uvedl Lukáš Bojko, jednatel SMOLO CZ pro logistiku s tím, že AdBlue to není jediný problém, který trápí dopravce a poskytovatele služeb. Jsou to i rostoucí ceny pohonných hmot a výhledy na světových trzích prozatím nejsou optimistické.

„Cena nafty se během roku zvýšila o třetinu a podle predikcí ještě zdraží. Dražší je také CNG, které tankují některé naše moderní popelářské vozy. Skokově rostou i ceny energií. To vše se promítne do výsledků hospodaření a cen našich služeb pro další období,“ doplnil Bojko.

Vedle AdBlue je to pro české řidiče z příhraničí další důvod, tankovat v Polsku. Litr naturalu tam momentálně stojí asi 34 korun, nafta je zhruba o korunu levnější.

Co si počnou dopravci a odpadové firmy?

Bude-li nedostatek AdBlue v Česku dlouhodobý, může se to odrazit na fungování dopravců, nejen nákladních, ale i autobusových, problémy mohou mít odpadové firmy i ty, které zajišťují zimní údržbu.

Sdružení silničních dopravců Česmad upozorňuje, že výpadek v výrobě syntetické močoviny, daný zejména extrémně vysokými cenami zemního plynu, může opravdu přivodit ekonomický kolaps Slovenska. Největším evropským výrobcem močovinového přípravku AdBlue je totiž slovenský podnik Duslo Šaľa.