Lidé, kteří zjistí alergii na lepek u svého dítěte, obvykle přizpůsobí jeho požadavkům jídelníček celé rodiny a musí hledat specializované prodejny, které jim dodají potraviny v potřebném složení. Cena těchto potravin bývá zpravidla výrazně vyšší než v běžných obchodech a pekárnách.

Bezlepková pekárna Bezručovka ve Frýdku-Místku nabízí denně čerstvé pečivo. Ve svém sortimentu má chleba rohlíky, cukrovinky, bezlepkové směsi pro domácí pečení a vaření i listové těsto.

„Lidé mají největší zájem o slunečnicový nebo amarantový chleba, sladké pečivo a zákusky,“ uvedla Zuzana Golová, z prodejny Bezručovka.

Cereální rohlík stojí v pekárně 15 korun, cena chleba se pohybuje okolo 50 korun za kus. Majitelka pekárny, která je původně cukrářkou, směsi na výrobu pečiva připravuje sama a má je otestované na svých dětech, které celiakií trpí.

„Proces výroby pečiva do jeho dnešní podoby mi trval tři roky, snažila jsem se o to, aby se naše bezlepkové pečivo, co nejvíce podobalo tomu běžnému, aby se nedrobilo, neplesnivělo a zůstalo vláčné a chutné,“ uvedla Soňa Petrová, vedoucí pekárny Bezručovka.

Ve Frýdku-Místku je i další prodejna bezlepkového pečiva s názvem Labužník Celiak, která rovněž vyrábí pečivo a zákusky nejen pro celiaky.

„Mezi našimi zákusky jsou asi nejoblíbenější větrníky, máme v nabídce karamelový a čokoládový. Za čokoládový jsme dokonce získali ocenění Regionální potravina 2019,“ uvedl Ondřej Hüner, vedoucí provozovny.