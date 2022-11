Jiří Vlk je spolu se svým vrtulníkem podle vlastních slov soukromý letec. Létá a cvičí s integrovaným záchranným systémem. V Moravskoslezském kraji má mít smlouvu přímo s hasiči. Do Českého Švýcarska vyrazil podle svého vyjádření na výzvu generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR). Nyní ale dostal od Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) pokutu 100 tisíc korun za porušení leteckých předpisů.

Chybějící povolení

„Byl to koordinovaný zásah, řídil mne velitel policejní letky. Létal jsem ve formaci s policejními vrtulníky a velel mi přímo pan Vlasák (Tomáš Vlasák je vedoucího pilotního oddělení Letecké služby Policie ČR – pozn.red.). Neměl jsem ale potřebná povolení pro nabírání vody z Labe, pro přistání ve Hřensku a pro lety v nízké výšce. Dělal jsem to proto, že si to zásah vyžadoval,“ řekl Deníku Jiří Vlk, který s ÚCL o případu komunikuje od srpna. To, jak se virálně zpráva o pokutě začne šířit, nečekal.

Ve Hřensku dvaapadesátiletý pilot zasahoval na své náklady, jen za palivo prý utratil až půl milionu korun. „I když jsme byli domluvení, že bude palivo v Ústí nad Labem i pro nás, tak nebylo. Museli jsme tak létat tankovat do Roudnice nad Labem za své a v hotovosti,“ popisuje komplikaci během červencového zásahu. Ten nakonec velmi brzy ukončil, protože mu došly peníze na palivo. Odmítá spekulace, že byl vykázán nebo že byl ve Hřensku zbytečný.

Konkurenční boj?

Do Českého Švýcarska dorazil v úterý 26. července po dvouhodinovém letu ze severní Moravy. Již od Mladé Boleslavi během letu cítil kouř.

„Někteří dostali od prezidenta Zemana medaile. A zcela zaslouženě. Já jsem dostal svým způsobem také odměnu,“ glosuje pokutu od ÚCL. Ten sankci udělil příkazem, proti kterému Vlk již podal odpor.

Podle jeho názoru za problémy s úřadem stojí konkurence. ÚCL přitom jeho postup nevyčítá, neměl prý jinou možnost než takto rozhodnout. Horní hranice pokuty je 2,5 milionu korun.

ÚCL na dotazy Deníku během pondělí neodpověděl, odpoledne ale vydal na svém webu stanovisko k případu Jiřího Vlka.

„Úřad zahájil s pilotem přestupkové řízení, neboť pilot dle zjištění Úřadu v rozporu s pravidly provedl sérii 8 letů při zásahu IZS v Hřensku. Jedná se o provoz s nutným zvláštním výcvikem, postupy pro specifickou vysoce rizikovou činnost atd., nejedná se tedy o pouhé byrokratické překážky,“ uvedl UCL ve svém prohlášení.

Sankce i domluva

Loni uvalil 50 sankcí, kdy 16 případů vyřešil domluvou. Úřad podle svého vyjádření sice zohledňuje veřejný zájem, ale nemůže přehlížet porušování či dokonce opakovaná porušení pravidel stanovených právním řádem České republiky.

„V určitých situacích proto musí pravidla i vymáhat, aby zajistil bezpečnost osob a majetku ve vzduchu a na zemi. Správní řízení není ukončeno, proto s ohledem na práva pilota nelze podávat bližší informace,“ uzavírá své prohlášení úřad dohlížející na letecký provoz v České republice.

Deníku se do uzávěrky nepodařilo získat oficiální vyjádření hasičů a ÚCL. Podle dobře informovaných zdrojů je ale nemožné, aby se do hašení zapojil zcela svévolně. Pokud by přilétl, aniž by o jeho pomoci bylo informováno řízení letového provozu a štáb na místě, byl by veškerý provoz uzemněný, včetně tohoto soukromého vrtulníku. Tak, aby nedošlo k ohrožení lidí ani ve vzduchu, ani na zemi. V tu dobu se na likvidaci požáru už podílely stovky lidí.

Zastání generála Vlčka

Na stranu pokutovaného pilota se postavil také generální ředitel HZS ČR Vladimír Vlček, bývalý šéf Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

„Myslím si, že je to zkratkovité jednání ze strany Úřadu pro civilní letectví. Není to poprvé, co se něco takového stalo. Domnívám se, že Úřad pro civilní letectví si měl nejdřív vyžádat stanovisko našeho generálního ředitelství, což neudělal,“ řekl pro iRozhlas.cz nejvyšší velitel hasičů s tím, že postup ÚCL je z principu špatný.

