Adresátem byl třiapadesátiletý Josef Ž., který se zodpovídá z dvojnásobné surové vraždy. Nadávkami jej častovala početná skupinka pozůstalých, kteří dorazili na zahájení hlavního líčení.

HÁDKA

K činu došlo letos v dubnu v Havířově-Šumbarku. „Obžalovaný se svou družkou a jejími dvěma příbuznými popíjeli alkohol. V jejich bytě došlo k nějaké iracionální výměně názorů. Obžalovaný se chopil masivního, třicet centimetrů dlouhého kuchyňského nože a zaútočil na muže, kteří seděli v křeslech a byli těžce opilí. V podstatě jim nedal šanci na žádnou účinnou obranu,“ uvedl státní zástupce Vít Legerský s tím, že u jedné z obětí lékaři konstatovali více než dvacet ran v horní části těla. Muži během několika desítek sekund zemřeli na zranění srdce.

STRACH?

Obžalovaný prohlásil, že si na samotný útok nepamatuje. Oproti předchozím výpovědím však nyní u soudu vyrukoval s historkou o tom, jak mu jeden z dvojice vyhrožoval. Dotyčný prý během hádky vytrhl dřevěnou opěrku židle. Poté se jej zeptal, zda mu to před léty nestačilo.

„Před několika lety mě někdo zbil baseballovou pálkou. Nikdy se to neobjasnilo. Pochopil jsem, že to byl on a vyhrožuje mi,“ prohlásil obžalovaný, který podle svých slov dostal takový strach, že na nějakou dobu ztratil paměť.

„Probudilo mě až volání: ,Policie, vstávejte!´ Nejprve jsem se smál, myslel jsem, že si někdo ze mě dělá srandu. Probral jsem se, až mi klekli na záda. Cítil jsem bolest, něco prasklo. Odvezli mě pryč, vzali mě na krev,“ dodal obžalovaný.

Hlavní líčení pokračuje ve čtvrtek výslechem svědků. Zda padne rozsudek, není jasné. Jozefu Ž. hrozí až výjimečný trest. Zmocněnkyně pozůstalých po něm pro své klienty požaduje téměř tři a půl milionu korun.