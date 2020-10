Na Praděd už jen pěšky. Autobusy kvůli koronaviru nevyjedou

V květnu lákala Čechy na tuzemskou dovolenou státní kampaň za 70 milionů korun. Jeseníky zažily rekordní sezónu. Turistů přijelo tolik, že se ani nevešli do přecpaných autobusů na Praděd. Určitě by také dnes by si řada výletníků ráda prohlédla zblízka zasněžený Praděd. To ale vzhledem k pandemii nemůžeme potřebovat.

Autobusová doprava z Hvězdy na Ovčárnu od soboty 24. října končí. Až do ukončení nouzového stavu budeme muset na Praděd šlapat pěšky. | Foto: Deník / František Kuba