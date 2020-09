Semestr jim sotva začal – někde ještě ani začít nestihl – a studenti už musejí akceptovat změny. Krajská hygienická stanice v Ostravě od zítřejšího dne nařídila uzavření všech vysokých v Ostravě, ty tak přecházejí stejně jako na jaře na distanční výuku.

„Teoretická výuka nesmí probíhat klasickým způsobem,“ ujasnil po dnešním odpoledním zasedání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje hejtman Ivo Vondrák. Odmítl však, že by kvůli zhoršení epidemiologické situaci v zemi měl opět vzniknout krajský krizový štáb. O jeho zřízení by musel rozhodnout ústřední krizový štáb v Praze.

Počínaje zítřkem vstupuje až do odvolání na území Ostravy a všech obcí, pro které vykonává rozšířenou působnost, platnost povinnost nosit roušku na všech venkovních akcích, kterých se účastní více než sto osob.

Pro případ, že by se epidemiologická situace v Moravskoslezském kraji začala rapidně zhoršovat, bezpečnostní rada kraje ujistila, že lůžek s potřebnou péčí je v místních zdravotnických zařízeních dostatek.

PRŮLOMOVÝ PŘÍSTROJ

Zdravotní ústav v Ostravě navíc nově disponuje průlomovým přístrojem fungujícím na principu fluorescence.

„Je to zařízení pro pacienty s příznaky, které do třiceti minut dokáže spolehlivě označit pozitivního pacienta. Vyžaduje však přítomnost zdravotníka, proto jej nelze koupit k soukromým účelům,“ objasnil hejtman s tím, že kraj koupí dvacet těchto přístrojů do jednotlivých zdravotnických zařízení.

PRYMULA? VĚCI ROZUMÍ

Díky těmto přístrojům má dojít také k odlehčení jednotlivých odběrových center. „Tyto testy bychom používali u pacientů, u nichž primárně potřebujeme vyloučit riziko covidu,“ vysvětlil hejtman, jenž se vyjádřil také k novému ministru zdravotnictví Romanu Prymulovi.

Je to podle něj člověk na svém místě, který stávající epidemiologické situace hodně rozumí a některé věci by se díky němu měly nyní vyjasnit. „Klíčové je, ať jsou přijatá rozhodnutí transparentní a zřejmá, zkrátka ať nejsou zmatečná rozhodnutí,“ uvedl Vondrák, čímž nepřímo naznačil, v čem byl z jeho pohledu problém v předešlém ministru Adamu Vojtěchovi.