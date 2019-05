Přestože u nás pravidlo zipu platí téměř dvacet let, a za tu dobu se jasně ukázalo, že má své opodstatnění, mnozí řidiči ho nerespektují. Někteří z neznalosti, jiní vědomě. Ostravští motoristé patří v tomto ohledu k těm nejhorším.

„Více než patnáct let jsem řídila v Praze a již několik let jezdím takřka po celé České republice v rámci své práce. Když jsem se přestěhovala z Prahy do Ostravy, šok střídal šok a já jsem neutrousila tolik nadávek za celou dobu v Praze jako v Ostravě za jeden rok,“ uvedla Pavla Švejdová s tím, že nejde jen o zipování. „Tady nejenže neumí zipovat, ale oni se chovají na silnicích naprosto nepříčetně. Když se vrátím k tomu zipování, jsou schopni do vás nabourat jen proto, že se chcete před ně správně zařadit,“ dodala Švejdová.

O NERVY

Její slova potvrdil Jiří Svozil. „Někteří motoristé se při zipování chovají hrozně. Je to o nervy. Často mám problém vjet do průběžného pruhu. A ještě se tváří naštvaně, jako bych je chtěl předběhnout,“ posteskl si Svozil. Komplikace podle něj způsobují i příliš opatrní motoristé, kteří se do průběžného pruhu snaží zařadit zbytečně brzy.

„Řidiči by měli do místa, kde se dva pruhy sbíhají v jeden, přijíždět v obou pruzích. Až před místem zúžení by se měli řidiči zařadit do průběžného jízdního pruhu způsobem střídavým. Je tedy důležité užívat obou jízdních pruhů po celé jejich délce a až před samotným místem zúžení se obezřetně zařadit,“ uvedla Soňa Štětínská z moravskoslezské policie.

POKUTA

Za nerespektování zipu lze teoreticky uložit pokutu. A to nejen tomu, kdo neumožní vjezd do průběžného pruhu, ale i řidičům, kteří se začnou zařazovat příliš brzy. Kolik pokut bylo za špatné zipování rozdáno, policie neeviduje. „Statistika uložených pokut za tento přestupek pravidlo střídavého řazení není samostatně vedena, je zahrnuta v obecném ustanovení o jízdě v jízdních pruzích,“ vysvětlila Štětínská a dodala: „Policisté nejen v Ostravě, ale v celém Moravskoslezském kraji se nejen této problematice vskutku intenzivně věnují, a to každodenně v rámci výkonu služby a rovněž při nespočtu dopravních či preventivních akcí.“

JINDE TO JDE

Problémy s dodržováním pravidla zipu u nás potvrzují i zástupci Ústředního automotoklubu České republiky (ÚAMK). „Ve srovnání se situací na západ od nás jsme na tom nehledě na dlouholetou povinnost používat systém zip i v České republice podstatně hůře. S problémy jako u nás nervozitou, nepouštěním těch druhých se setkáte v západní Evropě naprosto výjimečně,“ uvedl mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Komentář Jaroslava Perdocha: Prostředníčky netřeba řezati aneb Jak se naučit zipovat

Motoristické pravidlo zipování u nás platí bezmála dvacet let. Řidiči s ním ale stále mají problémy, což v době rozkopaných a přeplněných silnic a dálnic přináší velké komplikace. Přitom jde o jednoduše geniální způsob, jak si vzájemně ušetřit nervy a zrychlit dopravu. Stačí se jen řídit selským rozumem. Ten ale mnoha neznalým, arogantním či zakomplexovaným jedincům evidentně schází. Nepomáhají ani dopravní značky, podle kterých by i ti méně chápaví měli poznat, co se od nich očekává. Marně. Narazit na řidiče, kteří vás neznámo proč nevpustí z končícího pruhu do průběžného, přestože jim to zákon ukládá, není nijak výjimečné. Dotyční většinou mají pocit, že jsou v právu, což dávají jasně najevo. Člověk nemusí umět odezírat ze rtů, aby poznal, že kabinu vedlejšího vozu zaplňují nadávky. Nedávno mi dokonce jeden z takových řidičů ukázal vztyčený prostředníček. Cítil se jako vítěz a těšil se na mou reakci. A já se začal smát, což jej dokonale vykolejilo. Důvod smíchu? Vybavila se mi nedávná zpráva v médiích, že v jedné asijské zemi chtějí nevhodně se chovající jedince trestat useknutím ruky. Řeč byla sice o zlodějích, já si ale představil, že stejným způsobem přijde o svůj prostředníček i tento a jemu podobní řidiči. Co by pak ukazovali? Věřím však, že to půjde i bez krve. Bude ale nezbytné věnovat zipování větší pozornost, autoškolami počínaje a policisty konče. Není týdne, aby ochránci zákona neinformovali o různých raziích, při kterých rozdávali pokuty za rychlost, pásy, telefonování, technický stav, nedodržování přestávek a kdoví, za co ještě. Marně však pátrám v paměti, kdy jsem se dočetl, že někdo dostal pokutu za špatné zipování.