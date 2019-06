U soudu pokračovalo jednání v případu někdejšího náměstka ředitele MRA a později náměstka primátora Pavola Jantoše. Ten je obžalovaný v souvislosti se soutěží na velkou zakázku výměny oken v městských domech, v jejímž průběhu došlo k úpravě technických podmínek a tím zvýhodnění jednoho uchazeče před ostatními. Město za to dostalo pokutu 1,5 milionu korun.

Podle státního zástupce se dopustil dvou trestných činů, a to Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě a Porušení povinnosti při správě cizího majetku. Trestní sazba je až 8 roků vězení.

„Záměrně nedodržel zákon o veřejných zakázkách. Úmyslně do dokumentace zadal nové požadavky a parametry oken, čímž došlo v vytvoření neodůvodněných podmínek zvýhodňujících jednu konkrétní společnost. Spáchal tím značnou škodu,“ stojí v obžalobě.

Před senátem zatím vypovídali například bývalý ředitel MRA Pavel Merta, náměstek primátora Petr Smrček nebo právník MRA a později magistrátu René Vašek. Právě ten ve své výpovědi zmínil okolnosti, za jakých musel MRA opustit.

„Zavolal si mne tehdejší ředitel. (V té době už nebyl ředitelem Pavel Merta, pozn. red.) Řekl mi, že musím skončit, protože syn jeho náměstka (technického náměstka Pavola Jantoše, pozn.red.) dokončuje školu a potřebuje pro něho místo. Nechtěli přitom situaci řešit zrušením místa a vytvořením jiné pozice, protože věděli, že jsem právník a mohl bych se bránit. Nabídli mi kompenzaci 300 tisíc korun,“ vypověděl Vašek.

Vašek poté pracoval na magistrátu jako vedoucí odboru správy a rozvoje majetku, odkud byl však později také za podivných okolností odvolán.

K samotné kauze pochybné soutěže Vašek uvedl, že administrátorem soutěže byla společnost Seller Moravia, která byla placená za dohled nad celým průběhem a to, aby byla v souladu se zákonem. „Oni opakovaně potvrzovali, že je vše v pořádku. Proto neměla komise při vyhodnocování nabídek žádné podezření, že by mohl být nějaký problém. Jako právník nedokážu posoudit, jaký parametr má mít okno a jestli podmínky jsou nebo nejsou diskriminující. To je dotaz na soudního znalce nebo nějakého odborníka,“ uvedl.

Jiná svědkyně, vedoucí technička oddělení údržby a oprav, však popsala, jak k úpravě technických podmínek došlo.

„Dostala jsem od náměstka Jantoše pokyn do dokumentace zapracovat nové parametry. Šlo o tabulku s přesnými parametry na počet izolačních komor a rozměrů okenních rámů. Do té doby jsem nikdy takový pokyn nedostala. Přišlo mi, že to jsou podmínky, které by mohly některou firmu zvýhodnit. Když mi to přišlo podezřelé, šla jsem se zeptat, ale náměstek mi sdělil, že se nemám ptát, že je to příkaz shora. Dokumentace tak byla upravena. Na ty změny pak přišly asi dva dotazy od uchazečů. Odpověď jsem konzultovala s náměstkem Jantošem. Bylo odpovězeno, že se to upravilo proto, aby byla okna kvalitnější,“ řekla svědkyně.

Případ bude brzy pokračovat dalšími výslechy svědků.

Současně však v červnu začne u civilního soudu projednávání žaloby, kterou podalo město Havířov na členy hodnotící komise. Po těch se dožaduje uhrazení částky 1,5 milionu korun. Město už dříve neuspělo s nárokem na zaplacení ze strany vlastní společnosti MRA, proto radní rozhodli o žalobě na komisi, která otevírala obálky s nabídkami. Mezi žalovanými však paradoxně jako jediný schází zástupce Seller Moravia, která byla za průběh zodpovědná. Firma na dotaz Deníku nereagovala.