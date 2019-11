Předlistopadový rock v Ostravě? Hra na schovávanou až do konce!

Co mělo tvrdý úder do kytary, to je s…o. Tak vzpomíná Jarek z Poruby, všeobecně známý jako Chico, na časy patřící už třicet let do historie.

Ostravský rockový pamětník Chico na Bazalech v 80. letech. | Foto: Archiv