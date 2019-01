Ostrava /DENÍK ZAUJALO/ - Předvolební speciál, který se natáčel koncem pracovního týdne ve studiu České televize v Radvanicích, přivítal šestici lídrů největších politických stran v kraji. Deník se pořadu zúčastnil a sledoval, jaká byla atmosféra a jak se diskutéři vyjadřovali a argumentovali.

Je krátce před 21. hodinou. Téměř všichni diváci už spořádaně sedí na svých místech. Moderátor předvolebního speciálu Václav Moravec vysvětluje šestici kandidátů na hejtmana pravidla diskuse, dává několik cvičných otázek, aby byla vyzkoušena hlasitost mikrofonů, a technici testují spojení s pražským studiem České televize. Maskérka moderátora šestici diskutérů ještě narychlo přepudruje a odpočítávají se poslední sekundy do zahájení přímého přenosu. Začínáme.

Uvolněná atmosféra

Novinkou letošního předvolebního speciálu je představení kandidátů blízkou osobou. Na velkoplošné obrazovce se na samém začátku pořadu dozvídáme podrobnosti o Josefu Babkovi (KSČM), Lianě Janáčkové (Nezávislí), Pavolu Lukšovi (TOP 09), Miroslavu Novákovi (ČSSD), Vítu Slováčkovi (KDU-ČSL) a Davidu Sventkovi (ODS). Za několik momentů už se rozbíhá samotná diskuse o nezaměstnanosti, životním prostředí, kriminalitě a energetice v kraji.

Byl jsem mile překvapen vystupováním kandidátů. Čekal jsem očividnou rivalitu, slovní přestřelky a časté neshody. Nic z toho se nestalo. Pravda, ostatní sice párkrát nesouhlasili s Lianou Janáčkovou, která je v současnosti starostkou Mariánských Hor a Hulvák, ale jinak se na mnoha věcech shodli a často na jednotlivé názory opozice navazovali.

Totéž platilo i pro publikum. Žádné pískání, nesouhlasné kroucení hlavou nebo posměšky. Smích sice sálem párkrát zazněl, hlavně když Vít Slováček začal proslov svojí oblíbenou větou „U nás v Českém Těšíně". Lehká kritika ze strany publika se nevyhnula ani Miroslavu Novákovi.

Pochybovačnými úšklebky jej na začátku pořadu častovala hlavně trojice pánů v oblecích s nápadnou modrou kravatou v levé části publika.

Špatný obraz kraje

Po zhruba půlhodině jsem začínal mít pocit, že obraz Moravskoslezského kraje, který pořad vykresloval, není vůbec přívětivý. Dramatické záběry z období zimní inverze, grafy, ve kterých jsme vedli největším nárůstem kriminality, věčná otázka sociálně vyloučených lokalit a poznámka Václava Moravce o černé skvrně na mapě republiky mě nutily jen zamračeně sedět s nesouhlasem.

Naštěstí političtí lídři ukázali, že se za náš kraj hodlají bít, a faktickými daty a statistikami ukazovali, že nejvýchodnější kout republiky je přívětivé místo nejen pro život, ale i podnikání.

Trochu nešťastně byly vybrány otázky z publika, které se týkaly ovzduší. Často se opakovaly, takže i diváci zaslechli opakující se odpovědi a kvůli tomu nevyšel čas na další důležité oblasti, jako například zdravotnictví nebo doprava.

Jako v každé diskusi i tady záleželo na verbálním i nonverbálním vyjadřování, konkrétních odpovědích a celkové prezentaci kandidátů. Ostatní lídry celkem s přehledem převálcoval Miroslav Novák, který do studia přišel perfektně připraven a jako jediný oslovoval i diváky u televizních obrazovek. Slova lídra ČSSD nezastavil ani Václav Moravec, který se jeho dlouhé proslovy snažil několikrát zastavit. Sympatické bylo také vyjádření kandidáta za KSČM Josefa Babky, který do televize hrdě prohlásil, že je sice původem Pražák, ale za Ostravu se hodlá a bude bít. Jako jediný z diskutérů si během hodinu a půl dlouhého pořadu dělal zápisky a poznámky.

Předvolební speciál České televize skončil krátce po 22.30 hodině. Kandidáti před zraky diváků podepsali předvolební sliby a pohotový moderátor Václav Moravec se z ostravského studia v Radvanicích rozloučil. Ač někteří kandidáti působili lépe připraveni a někteří méně, dá se tvrdit, že v celorepublikově sledované debatě si nikdo z nich neutrhl ostudu, a že i náš region působil lépe, než se někdy lidem z jiných částí republiky zdá.

Debata očima politoložky Jiřiny Pavlíkové

Ani v jednom případě se nejedná o politicky nezkušené nováčky čtyři z nich (Miroslav Novák, Josef Babka, Vít Slováček, Pavol Lukša) zasedají v současném krajském zastupitelstvu, další dva se v politickém prostředí rovněž pohybují delší dobu Liana Janáčková řadu let působí jako starostka jednoho z ostravských obvodů, má za sebou i jedno senátorské volební období, David Sventek je ředitelem Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, která má na starosti přerozdělování krajských dotací.

Závěrečné „sliby" odpovídají jejich současnému postavení i zkušenostem. Pánové se předvedli více v duchu pověstného výroku „co vám já slíbím, nikdo nemůže splnit" (udělám to, zajistím ono, prosadím tohle …). Nejvíce se v závěrečném slibu držela reality i zkušeností Liana Janáčková. Její slova, že „každý může slibovat jen za sebe", vypovídají o zkušenosti i zodpovědnosti.

Zkušený politický matador ví, že prosazovat může jen to, k čemu najde širší shodu, podporu ve své straně i v koalici; může jen přesvědčovat, vysvětlovat. Výsledek předem slíbit nelze těžko už teď tvrdit, kolik milionů získám v dotacích, jak prosadím „vyčištění" ovzduší, kolik nových pracovních míst zajistím.

VIZITKA JIŘINY PAVLÍKOVÉ

Politoložka PhDr. Jiřina Pavlíková je absolventkou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Působila jako samostatná pracovnice Památkového ústavu v Ostravě, v letech 1990 až 1996 byla poslankyní Parlamentu České republiky. Na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity působila jako odborná asistentka v oboru politologie, dějin umění a péče o kulturní dědictví. V současné době pracuje v Muzeu Těšínska.

KANDIDÁTI Z POHLEDU DENÍKU (D) A POLITOLOŽKY (P)

MIROSLAV NOVÁK

D: Profesionálně připravený, sypal fakta z rukávu. Chybělo už jenom, aby řekl, že se o víkendu montuje v Jablunkově ekologický kotel u pana Mačeřonky a že ho dělá firma Šamánek. Největší překvapení debaty, byl výborný.

P: Zkušený zástupce hejtmana, regionální politik, který se na debatu velmi dobře připravil, výborně argumentoval, bylo vidět, že za sebou cítí podporu silné politické strany. Umí mediálně vystupovat, doslova si užíval prostředí televizních kamer.

JOSEF BABKA

D: Zkušený právník je brilantní řečník a v závěru pořadu bavil sál, diváky u obrazovek a Václava Moravce. Věděl v každém momentě, o čem mluví a ke komu hovoří.

P: Je možné o něm říct totéž, co o Miroslavu Novákovi. Divák, který předem neví, za které politické strany oba muži kandidují, snadno tyto představitele levice zamění „za vozem jak pěšky".

PAVOL LUKŠA

D: Do problémů šel zdravým selským rozumem a dokázal prodat zamýšlenou spolupráci s čínskými firmami. Zkušený politický matador určitě nezklamal.

P: Obratný politik a vyjednávač, dobře se orientuje v aktuálních problémech a dává najevo, že bude umět využít své zkušenosti z komunální i krajské úrovně. V jeho vystupování se ale neprojevila změna politického dresu v diskusi působil pořád jako lidovec, a ne coby reprezentant nově zformované pravicové strany.

VÍT SLOVÁČEK

D: Z fotbalového okresního přeboru do Barcelony je daleko. Lidovecký lídr vypadal, jako by pubescenta vzali na pivo starší kamarádi a bavili se o holkách. Už o tom četl, ale ještě to nedělal.

P: S Českým Těšínem je to vždycky těžké. Snažil se vystupovat za své město a svou politickou stranu, kterou ani v době převratných stranických změn neopustil. Mohlo by se zdát, že to je málo na budoucího hejtmana, ale zkušenosti z krajské politiky má a dokáže je zúročit.

DAVID SVENTEK

D: Když mluvil o podpoře podnikání a nejrůznějších pobídkách, pravicový volič zrovna jásat nemohl. V politice začíná, což asi bylo znát. Na druhé straně se docela přívětivě usmíval a působil optimisticky.

P: Nabízí své aktuální postavení šéfa Regionální rady, z jeho vystupování ale nebylo patrné, zda má ještě jiné zkušenosti. Působil nejistě, nezkušeně, televizní kamery a studio zřejmě nejsou prostředí, ve kterém se cítí dobře. Slibovat dotace to je pravicová politika jak „rybí stehno".

LIANA JANÁČKOVÁ

D: Neřízená střela z Mariánských Hor byla roztěkaná a své názory nedokázala soustředěne sdělit. O kraji a hejtmanství toho taky moc nevěděla. Starostka je spíš žena činu než diskutérka.

P: Působila skromně, chtěla zřejmě zdůraznit, že „není jenom ta, co dělá skandály", ale že umí jednat a poslouchat druhou stranu. Realisticky odhaduje své možnosti. Dobře zná problémy krajského města i kraje, ale v debatě to nedokázala „prodat".