Nejvyšší moravské hory jsou báječný kus světa, zvláště v létě tady zaručeně pookřejete na duchu i na těle. Svým způsobem je pro Jeseníky výhodou, že zatím nejsou tolik frekventované jako třeba české hory. Člověk tu má víc klidu jak pro sebe, tak pro pohodu se svými blízkými.

Hory, jež byly po válce vylidněné, dodnes nabízejí spoustu zadumaných osamělých míst, kde se tak krásně přemýšlí a medituje, nebo naopak sbližuje a raduje ze života! Na druhou stranu však tyhle hory skýtají i nejmodernější atrakce.

Už za Rakouska-Uherska byly Jeseníky oblíbenou rekreační oblastí, do zdejších „divokých“ končin se jezdilo až z Vratislavi a z Vídně. Pánové Schroth a Priessnitz tu vybudovali světoznámé lázně.

Sice spolu tvrdě soutěžili, ale to spíš jen aby se neřeklo vždyť oba měli svá zařízení nadlouho dopředu vyprodaná. Na nejvyšším vrcholu pohoří Gesenke (německy Jeseníky) Altvateru (Pradědu) tehdy loajální občané zbudovali kamennou Habsburgwarte (Habsburskou stráž), kterou v roce 1938 hbitě přejmenovali na Adolf-Hitler-Turm (Věž Adolfa Hitlera).

Po válce tu pak bylo liduprázdno kdo by se hnal do opuštěných míst s nejdrsnějším podnebím u nás (na Pradědu je roční průměrná teplota 1 stupeň Celsia). Dodnes je v Jeseníkách znát, že tu byl poválečný rozjezd pomalejší, to se ale netýká turistiky, jednoho z mála zdejších zaručených zdrojů peněz.

Báječný adrenalin park

V současnosti jsou letní Jeseníky plné života a radosti. Podnikatelé se tady zvláště v posledních letech do rozvoje turistiky pustili energicky, třeba certifikát jesenické originality už získalo téměř sto výrobků, služeb a zážitků.

Jeseničtí si přitom nenechávají chránit jen vcelku běžné bylinné likéry, výrobky z kozího mléka, uzeniny, med a podobně. Svoji certifikaci mají třeba i Rychlebské stezky unikátní síť trailů pro horská kola, která vznikla na starých loveckých chodnících.

Jestli máte rádi sjezdy na kolech, určitě se do Rychleb vypravte. Svoji značku originality mají i tradiční procedury Priessnitzových lázní či Faunapark v Horní Lipové, kde chovají domácí i exotická zvířata. Vše si samozřejmě můžete levněji užít za pomoci místní bonusové a slevové karty.

Nejvíce je zde navštěvované jádro oblasti: Hrubý Jeseník. Ale čím dál víc obdivovatelů nachází i jeho podhůří Rychlebské hory, Králický Sněžník a Nízký Jeseník.

Srdcem hor je Chráněná krajinná oblast Jeseníky s dominujícím Pradědem vysokým 1491 metrů nad mořem a víc než 80 procenty plochy pokryté lesy. Milovníci hor jsou nadšeni nejen samotným Pradědem (na vrcholu má vysílač s restaurací, rozhlednou a ubytovnou), ale i Šerákem, Keprníkem či Vozkou.