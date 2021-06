Uvedený počet nových kousků v Bečvě byla jen částí, celkově se jedná o 14 tisíc ryb. „Aukci jsme spolu s Baníkem připravili u příležitosti 50. výročí uvaření první várky piva v pivovaru Radegast. Na rukávech byla také jména pivovarských osobností Radegastu, Pivovar je dlouhodobě aktivní v podpoře projektů zaměřujících se na ochranu přírodního bohatství a péči o vodní zdroje,“ uvedl pro web vodarenství.cz manažer značky Radegast Josef Jalůvka.

Nejhodnotnější dres, brankáře Baníku Jana Laštůvky, fanoušci vydražili za 14 100 korun. „Jsem hrdý na všechny fanoušky i spoustu dalších dárců, kteří se do online aukce nebo do veřejné sbírky zapojili a přispěli. Jde vidět, že když se „kope“ za dobrou věc, tak se dokážeme pořádně vyhecovat a podat nejlepší výkon,“ řekl serveru mluvčí Baníku Marek Lorenc.

Radegast a Baník převedly výtěžek dražby na transparentní účet Bečva 2020. „Mohli jsme tak, nejen díky této podpoře, vypustit do Bečvy dalších 14 tisíc kusů parmy obecné, ryby, která je mezi násadami jedna z nejméně dostupných ryb na trhu. Zarybňování řeky je však běh na dlouhou trať a práce na dalších mnoho let, než se nám to podaří dát do pořádku. Chci všem velkým i malým dárcům poděkovat za to, že nás v tom nenechali samotné,“ doplnil pro vodarenstvi.cz předseda Územního svazu rybářů pro Severní Moravu a Slezsko Pavel Kocián.