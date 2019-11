Letošní ročník je výjimečný nejen svou pestrou a mnohdy i nečekanou nabídkou desítek stánků, ale také jedinečnou čokoládovou zoologickou zahradou. V ní se nachází dvacet čokoládových soch zvířat v životní velikosti.

Jsou rozmístěny v malé džungli, atmosféru dotvářejí i zvukové efekty. Kdo si chce prohlédnout čokoládovou zoo, musí absolvovat další frontu, naštěstí již uvnitř budovy.

JAKO ŽIVÁ

„I tak to stálo to za to. Moc se mi to líbilo,“ řekla Deníku Miluše Varadzinová, která do Ostravy přijela až z Havířova. Na výstavu s sebou vzala osmiletou Natálku, dceru své sousedky. Dívku zoologická zahrada uchvátila.

„Bylo to krásné. Všechna zvířata se mi líbila. Vypadala jako opravdová. Jen pavouka jsem se trochu bála. Byl strašidelný,“ svěřila se Natálka.

Výstava čokoládových zvířat je první svého druhu nejen u nás, ale v celé střední Evropě. S nápadem vytvořit velkolepé sochy z čokolády přišel ředitel belgické reklamní agentury. Prý si řekl, že když lze dělat sochy z ledu či písku, musí to jít i s čokoládou. První sochou byla gorila vážící 250 kilogramů, postupně přibývaly další. O tom, jak jednotlivé čokoládové sochy vznikaly, se návštěvníci mohou dočíst z informačních panelů.

PIVO I KOSMETIKA

Na festivalu nechybějí ani kulinářské ukázky zaměřené na čokoládu. Své umění předvádějí šéfkuchaři významných restaurací. Řada stánků nabízela nejrůznější čokoládové delikatesy, nechyběla ani čokoládová kosmetika nebo čokoládové pivo. Pozornost budila i dárková sada čokoládového nářadí, které na první pohled vypadalo jako opravdové.