Ludmila Žárská, která pracuje na frenštátském městském úřadě také jako manažer pro cestovní ruch a propagaci, pro Deník uvedla, že by chtěli zatraktivnit lokalitu Horeček a proto vytvořili návaznou studii již existující naučné stezky Beskydské nebe na Horečkách.

„V prvé řadě chceme udělat obnovu turistických rozcestníků a jejich rozšíření, na čem už se pracuje. Řešíme značení a povolování ke značení od vlastníků lesů. Zvolili jsme přírodní materiál – dřevo s vypalovanými nápisy,“ podotkla Ludmila Žárská a upozornila, že ve zmíněné nové návazné studii naučná stezka, která v současné době měří 3800 metrů, už je také rozšířená o zastavení u Jurkovičovy sušárny ovoce, což je jediný originál svého druhu na území Moravskoslezského kraje. Dalším novým zastavením bude památník Tomáše Garrigue Masaryka.

„Dále se plánují nové tabule, které budou z kortenu. Na nich bude povídání o místě, mapa, logo. Deska s informacemi bude přelepitelná, takže umožní kdykoliv text aktualizovat. První by byla u Masarykova pomníku, druhá u Jurkovičovy sušárny,“ dodala Ludmila Žárská s tím, že vše ale bude záležet na tom, jestli nově zvolené zastupitelstvo schválí peníze do Fondu Horečky, z nějž se tyto věci financují, aby se novinky stihly do začátku příští sezony.

„Pro turisty by to přineslo rozšíření údajů o zastaveních na stezce a také zlepšení orientace. V blízké budoucnosti bychom rádi propojili velké a malé hory, tedy Pustevny a Horečky cyklostezkami a cyklotrasami a turistickými cestami,“ doplnila Ludmila Žárská.

Dušan Jurkovič, podle jehož návrhu byla sušárna ovoce na Pustevnách postavená v roce 1899 pro Eduarda Parmu, bývalého starostu Frenštátu pod Radhoštěm a iniciátora staveb Jurkovičových turistických chat na Pustevnách, je mimo jiné autorem Libušína a Maměnky. Objekt sušárny s pozemkem se před čtyřmi roky objevil v nabídce realitní kanceláře k prodeji, podle sdělení Ludmily Žárské si ale majitel nakonec prodej rozmyslel a souhlasí s tím, aby se sušárna stala jedním ze zastavení na naučné stezce.