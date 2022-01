„Často chodím po Slovanské ulici a sleduji, jak chátrá dům, kde kdysi byly okresní kulturní středisko, knihovna a archiv. V katastru jsem našla, že se jedná o objekt občanské vybavenosti, ale na dveřích se člověk dočte, že je tam jenom kancelář advokáta a pracoviště výchovného ústavu. Je to budova poměrně rozsáhlá, v současné době málo využívaná a asi bez větší údržby. Možná se čeká, až spadne,“ sdělila pro Deník jedna z novojičínských obyvatelek, jejíž jméno redakce na její přání nezveřejňuje.

Místo klubu tělocvična?

Žena si myslí, že by objekt mohla využívat například nedaleká základní škola na Tyršově ulici. „Má problémy s chybějícími prostorami, chybí místnosti, malá tělocvična neodpovídá počtu žáků, ve srovnání s ostatními základními školami ve městě jsou možnosti pro tělovýchovu velmi omezené,“ pokračovala žena.

V budově na patře je sál, kde kdysi novojičínské kulturní středisko provozovalo filmový klub Artefakt. Každou středu se tam promítaly zajímavé „artové“ filmy, občas se v sále uskutečnil také nějaký koncert.

Minimálně v březnu 2010 se ale začalo hovořit o tom, že město má zájem budovu prodat. To milovníci náročnějších filmů poměrně dost těžce nesli, ale biograf Artefakt nakonec ve Slovanské ulici promítal až do dubna 2013. Poté byl filmový klub přemístěn do budovy kina. Už tehdy město přiznávalo, že objekt není v pořádku.

Špatný technický stav

Původní prostory biografu přestaly vyhovovat a byly ve špatném technickém stavu. „Ten byl v posledních letech již takový, že jsme museli přistoupit k uzavření Artefaktu," sdělila tenkrát pro Deník mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.

Zhruba rok předtím město mělo zpracovaný znalecký posudek na tuto nemovitost, znalec stanovil cenu na 7,714 milionu korun.

Prodej se ale nekonal a objekt zjevně chátrá. To, že stav objektu obyvatelům Nového Jičína není lhostejný, dokládá i situace z úterý 12. ledna letošního roku. Při pořizování fotografií pro potřeby Deníku se na rohu domu zastavila kolemjdoucí žena a zeptala se, jestli už se s objektem konečně něco dělá.

„Nechápu, proč to město tak nechalo zchátrat. Proč tam třeba neudělají byty?“ poznamenala žena a poté pokračovala v chůzi.