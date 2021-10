Naše krajina trpí poslední roky velkými výkyvy počasí. Týdny sucha střídají silné i přívalové deště, voda stéká odvodněnou krajinou nejkratší cestou, a bere s sebou i vzácnou ornou půdu. Řada z nás už potíže pocítila na vlastní kůži, třeba při bleskových povodních. A mnozí už také vědí, že odklidit bláto z našich dvorků a čekat, co bude příště, už nestačí.

Živá voda v terénu | Foto: Živá krajina

S vodou souvisí celý náš život a jeho kvalita, ovlivňuje vše kolem nás, přírodu, půdu, lesy, zemědělství i průmysl. Proto by mělo být v zájmu každého jednotlivce vrátit vodu zpět do krajiny a zadržet ji tak, jak to dělávali dříve naši dědové, než půdu průmyslové zemědělství, eroze a změny klimatu utužily a vysušily.