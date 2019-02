Prvňáček Deníku - vyberte vítěze 3. kola

Pro všechny je to mimořádný okamžik – vaše dítě či vnouče jde letos do první třídy. Určitě jste svého prvňáčka vyfotili! A my jsme u této příležitosti pro vás připravili 2. ročník úspěšné fotosoutěže – Prvňáček Deníku.

Dnes přinášíme soutěžní snímky 3. kola.

Hlasovat můžete vždy z jedné IP adresy jednou za 24 hodin do 29. září 2016 do 10. hodin.

Snímky dětí s jejich jménem, příjmením, věkem, adresou bydliště a školy, na kterou nastoupili, můžete posílat na e-mailovou adresu katerina.kopcova@denik.cz. Soutěžíme o zajímavé ceny - o víkendový pobyt ve wellness hotelu a rodinné balíčky do Dolní oblasti Vítkovic! *Soutěž podléhá obecným pravidlům soutěží v regionálních Denících - více zde.

