Zpět v „plné polní“ jsou také v psím salonu Spokojené tlapky v Ostravě-Kunčičkách. Majitelky Pavla Zůbková a Veronika Staniová prvních pár dní po znovuotevření salonu evidují nával větší, než bývá každoročně v listopadu, nejexponovanějším měsíci v roce, kdy páníčci nechávají své čtyřnohé mazlíčky stříhat na zimu.

„Lidé zareagovali okamžitě, píšou esemesky, volají, objednávají se na facebooku. Kdo nestihl ostříhat psa do půlky března, musel další měsíc a půl čekat a teď se to nakupilo,“ těší obnovený chod salonu Veroniku Staniovou, podle níž je nejen tento týden, ale i na několik příštích dopředu o polovinu víc objednávek než na podzim.

A s dlouhým čekáním souvisí i některé psí kusy páníčků, kteří se jali ostříhat své mazlíčky mnohdy i sami. „Ofiny, nožky, uši – to je to nejhorší, do čeho mohou páníčci profesionálům zasáhnout. Nevydrželi to, ostříhali je a teď… no, řekněme, že nám je přivážejí v ne úplně ideálním stavu,“ snaží se to kulantně vystihnout majitelka Spokojených tlapek, podle níž je to nyní problém všech salonů.

Zatímco běžně mohou páníčci v salonu počkat, nyní se zvíře předává přede dveřmi a páníček jde domů nebo čeká v autě.

„Samozřejmostí jsou i při stříhání roušky a rukavice,“ ubezpečuje Staniová, kterou těší také pomoc lidí, kteří si i v době karantény objednávali krmivo, antiparazitní produkty či odčervení a nechali si je přivézt domů, čímž salonu alespoň částečně pomohli. Majitel budovy, v níž má Staniová salon v nájmu, totiž požadoval plný nájem.

„Sám přitom podniká v činnosti, které se epidemie nijak nedotkla. I proto jsme musely sáhnout do finanční rezervy. Ale zvládneme to,“ ubezpečuje pravidelné i náhodné páníčky Veronika Staniová, která očekává, že prvotní nával opadne do poloviny května.