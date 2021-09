„Ach ne, červená,“ komentuje vyšťavená okolní běžkyně zpět v areálu DOV další barevnou zónu. V ní se vrhači barev činí, takže následujících deset metrů je spíše tápání v červenočervené tmě. Naštěstí bez nárazu do neočekávaného předmětu či běžce, a tak zdárně mířím do posledního segmentu trati, kde už – nevidouc a díky barvám v uších vlastně ani neslyšíc – rezignovaně nechávám obsluhu pátého stanoviště, ať se vyřádí, jak je libo.

Ale dost rekapitulace. Závod začíná. Přestože mnozí jsou už natolik barevní, jako by se na nich právě vyřádil celý organizační tým. Nechávám odběhnout profi běžce i týmy a stavím se do čela zástupu, který následující zhruba tři čtvrtě hodinu stráví v předem vymezených koridorech. První stanoviště se zelenou dopadá dobře – nebo špatně, podle toho, jak má kdo nastavené priority.

Nebo z následného koncertu kapely Mirai, kde se frontman Mirai Navrátil nechal v nafukovacím člunu posílat nad hlavami rozvášněných fanoušků. Také sytá mlha způsobená barvami chrlícími hasičáky měla pořádné grády. A zapadnout by nemělo ani třicet tisíc korun vybraných za malované plátno v charitativní dražbě.

/FOTOGALERIE/ Ostrava zažila další ročník oblíbené akce Rainbow Run, kde platí jasná úměra: čím je vše šílenější a barevnější, tím je to lepší.

