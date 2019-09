Ačkoli jako den vzniku samostatného Československa slavíme 28. říjen 1918, až datum 10. září 1919 udělalo za první světovou válkou definitivní tečku a potvrdilo Československu, že jeho hranice se už nebude měnit. Ten den Rakousko podepsalo na zámku Saint-Germain-en-Laye mírovou smlouvu, v níž uznalo následnické státy Rakouska-Uherska.

Podpis smlouvy v Saint-Germain-en-Laye. Rakouskou delegaci vedl Karl Renner | Foto: Wikimedia Commons, Agence Rol. Agence photographique - Bibliothèque nationale de Francepublic domain

"Tedy, jedno musím přiznat: Kdyby ještě žil starý císař, nedovolili bychom si to," prohlásil ještě v roce 1918 marxisticky orientovaný politik Sociálně demokratické strany Rakouska Karl Renner poté, co Rakousko vyhlásilo po skončení 1. světové války vznik Rakouské republiky a on se stal jejím prvním kancléřem. Dne 10. září 1919 pak Renner vedl rakouskou delegaci, která na zámku na zámku v Saint-Germain-en-Laye poblíž Paříže podepsala mírovou smlouvu, ukončující formálně válečný stav.