Připravovaná kniha se zabývá především oblastí Hrubého Jeseníku a Zlatohorské pahorkatiny. „Kniha je určena celému spektru čtenářů od 12 let a nabízí se i možnost využití ve vzdělávání. Předpokládaný rozsah je asi 50 kapitol na 130 stranách. Pokud to okolnosti dovolí, rádi bychom knihu představili před Vánoci letošního roku,“ uvedl za autorský tým Lukáš Abt.

Ten je známý také jako autor knihy Atlas jesenických pramenů. Do projektu je ale zapojena řada sběratelů historických pohlednic a fotografií: Rudolf Dybowicz z Opavy, Jiří Heyer z Poličky, Zdenek Smítal ze Zlatých Hor i další.

Dále se na její přípravě podílí Jiří Glonek (Vědecká knihovna v Olomouci, autor knihy Na Jeseníky!), Igor Hornišer (Muzeum v Bruntále a správce muzea na Kapličkovém vrchu v Malé Morávce), Miroslav Kobza (autor populárně naučných knih o Jeseníkách a Rychlebech), Pavel Macháček (autor knih o regionální historii, např. Zmizelé Jesenicko: Zaniklé a téměř zaniklé osady) nebo Vít Slezák (CHKO Jeseníky, časopis JesRychle). Dále za Vlastivědné muzeum Jesenicka to jsou Martin Hanáček (geolog), Matěj Matela (etnograf), Jan Petrásek (historik), Pavel Rušar (geograf) nebo Vojtěch Taraška (biolog).

Promo video najdete ZDE

Velkoformátová publikace Čti Jeseníky bude založena na kolážích historických fotografií.Zdroj: se souhlasem Lukáše Abta

Publikaci současnými fotografiemi doplní Tomáš Neuwirth. „Naše kniha není jen o líbivých, většinou jinde nepublikovaných obrázcích a zajímavých příbězích, ale má zhutnit již existující představu o horské krajině Jeseníků a také zazrcadlit přístup naší generace. Právě ono lepší povědomí o tom, co vše hory ukrývají, podle nás vede k získání hlubšího vztahu k nim. Naší vizí je vytvořit kvalitní obrazovou a informativní encyklopedii inspirující k objevování našich hor. Lidem, kteří naslouchají, umožní rekonstruovat to, co nám zde zanechaly předchozí generace. Mnohé bylo zničeno, zapomenuto, přetvořeno, nově vybudováno. Je jen na nás, jak se k závazku, ale i omylům předchozích generací postavíme,“ popsal svou základní vizi autorský tým.

Projekt a vznik publikace můžete podpořit zapůjčením historických fotografií a pohlednic, předobjednáním knihy nebo zasláním libovolné částky na náš transparentní účet: 297501622/0300.