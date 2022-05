Pod dohledem památkářů před měsícem začaly stavební práce v nejcennější části Karnoly, kde v prosinci 2017 vypukl velký požár. Jedná se o bývalou přádelnu a vzorkovnu dezinatura, kde byly uloženy vzorky textilní produkce Krnovska za období 150 let. Také zde byly vzorkovníky z celého světa, které textiláci přiváželi do Krnova z průmyslových výstav.

Fáze přípravných prací

Odstranění havarijního stavu v Karnole obnáší například výměnu podlah, stropů, trámů, sloupů, oken i dveří poškozených požárem i vodou použitou při hašení. Oprava nejdůležitějších konstrukcí národní kulturní památky bude stát 14,5 milionu korun. Na spolufinancování akce město Krnov využije dotaci z Moravskoslezského kraje.

Stavbaře čekají také omítky, výmalby a kompletní elektroinstalace.„Zatím jsme ve fázi přípravných prací. V dezinatuře pracovníci zakryli stroje, oklepávají omítky, chystají bednění prohořelých stropů, které budou následně betonovat,“ uvedl Pavel Hanzel z odboru investic a správy majetku města Krnova.

Nedostatkový buk a dub

Zakázku by měla společnost Fichna - Hudeczek dokončit do poloviny prázdnin. „Termín ale může ovlivnit řada faktorů, především současný nedostatek materiálů. Velký problém je například s dřevem. Na stavbě jsou potřeba tři druhy řeziva: dubové, bukové a smrkové, a především dub a buk je nedostatkovým zbožím. Firma přesto dělá vše pro to, aby svůj závazek splnila,“ dodal Pavel Hanzel.

Po ukončení oprav bude následovat obnova strojů do prezentovatelného stavu. Dezinatura by pak měla být veřejnosti přístupná v omezeném rozsahu. Město počítá s možností příležitostných prohlídek.

Kromě strojů byly součástí dezinatury vzorníky látek, dezénové knihy a výrobní předpisy, které pocházely i z mnoha jiných textilek. Ty, které se podařilo zachránit zmrazením a vysušením, třídí bývalá vedoucí vzorkovny Jitka Navrátilová.

První monografii věnovanou Karnole napsala její poslední zaměstnankyně - vedoucí vzorkovny dezinatury Jitka Navrátilová.Zdroj: Deník/František Kuba

„Zpracovány jsou přibližně dvě třetiny. Poslední měsíce paní Navrátilová přebírá nejvíce ohořelé svazky. Po složité identifikaci a přísné selekci přichází rozhodnutí, co se dá a co se nedá zachránit. Musí vše po listech očistit, odpadající části přilepit a hlavně zařadit do příslušného druhu dokumentace. Práce je komplikovaná tím, že dokumenty a artefakty jsou uloženy do krabic náhodně a se špatným popisem. Mnohé popisy i chybí. Zatím se podařilo do stavu odpovídajícího muzejním požadavkům zpracovat kolem 350 různých dokumentací a artefaktů. Doufáme, že alespoň 150 dalších se ještě podaří zachránit,“ uzavřela vedoucí městského muzea v Krnově Ľubica Mezerová s tím, že po fotodokumentaci budou dokumenty zapsány do sbírek Městského muzea Krnov jako soubor.

Napsala knihu o Karnole

Dezinatura neboli vzorkovna je v každé textilce nejdůležitějším a také nejstřeženějším oddělením. Je zde uloženo know how a archivy s nápady předchůdců. Dezinatura je srdcem i mozkem každé textilní továrny. Nikdo nezná dezinaturu Karnoly tak dobře jako poslední zaměstnankyně Karnoly Jitka Navrátilová.

V těchto dnech vydala výpravnou publikaci Dezinatura Karnoly v Krnově. Na příkladu Karnoly podrobně vysvětluje postupy při navrhování a výrobě tkanin v průmyslovém prostředí. Na svém vlastním pracovním příběhu přibližuje čtenářům přípravu na práci dezinatérky i celý proces, jak se nápad zrozený v hlavě jednoho člověka může změnit na kilometry vyrobených tkanin. Věnuje se také historii podniku Karnola od roku 1945 až po zrušení výroby v roce 2003.

Krach přišel za Petra Wolfa

S krachem Karnoly je spojena firma United Technology bývalého poslance za ČSSD Petra Wolfa. V parlamentu Wolf fungoval jako přeběhlík, který při každém hlasování podržel Topolánkovu vládu. V Karnole byl ředitelem pro výrobu a obchod. V Karnole rovněž působila jeho manželka Hana.

V souvislosti s jinými podnikatelskými aktivitami byl Wolf odsouzen na šest let vězení za jedenáctimilionový dotační podvod. V roce 2013 měl nastoupit do výkonu trestu, ale zmizel, a od té doby je nezvěstný.

„Neutekl jsem, jak se všichni domnívají, ale používám jeden z důmyslných převleků inspektora Clouseaua. Tento převlek je tak důmyslný, že mě ani zatýkací družina neobjevila. Na četné dotazy vašich kolegů jsem nemohl odpovědět, neboť jsem v té době použil převlek stromu a místo rukou jsem měl větve. Bohužel se na mě ještě k tomu všemu uhnízdil datel,“ komentoval Petr Wolf své zmizení prostřednictvím sms zaslané novinářům. V roce 2019 policie narazila na jeho stopu v Paraguayi.