„Toto rozhodnutí jsem však učinil už dříve. Třicet dva roků je dost dlouhá doba, nechci tu být do smrti,“ říká, aniž by nějak smutnil. „Koneckonců i voliči dali o víkendu signál, že by mě měl na obce někdo vystřídat, tak to tak beru,“ dodává Ondřej Feber.