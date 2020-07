Hřbitov podle studentů nemá být jen místem smutku, ale také příležitostí k setkávání s blízkými. Navrhli proto v areálu postavit kavárnu, kde by si mohli odpočinout jak maminky s kočárky, tak starší občané.

Součástí hřbitova by nově byla i rajská zahrada se symbolickým biblickým stromem nebo vodní kanál u vstupu. Ten by připomínal mystickou řeku zemřelých.

Hlavním problémem je hlučná průmyslová a obytná zóna hned za hřbitovem. Navrhli proto areál ohraničit zdí a živým plotem. „Líbí se mi myšlenka postavení zdi, která by hřbitov oddělila od rušné cesty a pietní místo ztišila,“ souhlasí s návrhem Petr Becher, který v Mariánských horách žije.

„Velmi důležité je technické zázemí hřbitova, zejména při pohřbech,“ říká farář kostela v Mariánských horách Petr Smolek. Na hřbitově by vznikl i další památník, který by uctil památku hrdinů Mariánských hor.

Studenti Vysoké školy báňské pracovali pod vedením architektů Filipa Slívky a Ondřeje Juračky. „Navrhnout podobu hřbitova pro mě byla výzva. Návrh jsem připravovala půl roku,“ říká studentka druhého ročníku architektury Markéta Hrůzová.

„Téma přestavby hřbitova je zajímavé a studenti se ho nebojí. Naopak k němu přistupují zodpovědně a s velkým zájmem,“ sděluje vedoucí katedry architektury Martina Peřinková.

Návrhy studentů jsou pro vedení radnice spíše inspirací do budoucna. „Jedná se o možné varianty, jak by mohl hřbitov za několik let vypadat,“ vysvětluje starosta Mariánských hor Patrik Hujdus.

Nad úpravami hřbitova radní přemýšlí už delší dobu. Největším problémem je nedostatek financí. „V minulém období jsme hřbitovu věnovali velké úsilí a jsem ráda, že v tom nové vedení pokračuje,“ dodává bývalá starostka Liana Janáčková.

Lidé si mohou návrhy studentů prohlédnout v úřední dny na radnici v Mariánských horách. Své připomínky a návrhy mohou po celý červenec napsat do návštěvní knihy v obřadní síni.

Kateřina Milotová

Anketa

Co říkají Ostravané na plánovanou rekonstrukci hřbitova v Mariánských Horách?

Jiří Hránský: Ten už snad jednou rekonstruovali, to budou opravovat zase? Pamatuji si, že tam dělali nové chodníky. Už po té první rekonstrukci se to tam zlepšilo. Ale myslím, že i ta druhá je potřebná. Ona každá rekonstrukce přece něco zlepší (směje se).

Marie Kopulová: O plánované rekonstrukci ani nevím. Sice jsem rodačka, ale z Mariánských hor jsem se odstěhovala. Nicméně dnes mají lidé k pohřbívání jiný vztah než kdysi, je čím dál více pohřbů bez obřadu. Možná už je ten hřbitov jen takové memento.

Iveta Bazsoová: Některé z těch hrobů jsou poničené. Když tam jdu na procházku se psem, jde vidět, že jsou tam hroby, o které už nikdo nepečuje. Celkově je to místo zanedbané. Večer to tam ani není pořádně osvětlené. Myslím, že rekonstrukce určitě pomůže.

Zdenka Hranná: Rekonstrukci považuji za velice dobrý krok. Poté, co tam vykáceli stromy, to nevypadá moc pěkně. Ještě jak je to vedle továrny. Doufám, že místo těch pokácených stromů vysadí nové. Také by bylo dobré mít tam rozsypovou loučku.

Ptala se: Světlana Nedvědová