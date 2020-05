Se změnou názvu se už v nejbližších dnech mohou nájemníci těšit na několik novinek, které souvisejí s přístupem tzv. „Friendly Homes“, přátelských domovů.

Od 1. června Heimstaden spouští bezplatnou zákaznickou linku pro své nájemníky, kteří osvobození této služby od poplatku poptávali. Zároveň bude v provozu i nová aplikace pro chytré telefony a webový portál, kde budou mít lidé pohromadě veškeré informace, mj. o nájmu, nebo tam budou moci vkládat fotografie a žádat o opravy.

Nanejvýš do sedmi let chce také nový vlastník zcela eliminovat topení uhlím, což je ve Skandinávii, kde patří mezi hlavní hráče na trhu se soukromým nájemním bydlením, naprostá samozřejmost.

Ještě více pak hodlá firma cílit na seniory, pro něž hodlá rekonstruovat budovy a zřizovat v nich domovy důchodců. První takové projekty jsou připraveny pro letošek v Havířově.

Co dalšího změna vlastníka přinese a jaké novinky se chystají, prozrazuje ředitel Heimstaden Czech Jan Rafaj.

Kolik bytů vlastní Heimstaden v jednotlivých zemích?



Švédsko - 29 422 bytů

Norsko - 4574 bytů

Dánsko - 9555 bytů

Nizozemsko - 10 589 bytů

Německo - 1082 bytů

Česko - 42 570 bytů

Společnost RESIDOMO převzal na začátku roku nový vlastník, největší poskytovatel soukromého nájemního bydlení v ČR se tak stal součástí silné švédské skupiny Heimstaden Bostad AB a 27. května došlo i ke změně názvu.

V běžném životě trvá někdy určitý čas, než si noví partneři na sebe zvyknou, navíc přišla celosvětová pandemie, která s sebou přinesla nečekané problémy. Bylo to hodně náročné období?

Pandemie koronaviru zasáhla většinu kontinentů a zcela změnila život nás všech. Mnohým způsobila velké starosti, vyčerpaní, ekonomické potíže, strach o sebe i své nejbližší. Náš nový majitel, to je především společnost, která klade velký důraz na oblast sociální, dbá na kvalitu života svých nájemníků i zaměstnanců. A tyto zásady okamžitě přenesl a aplikoval do našich poměrů, takže jsme mohli ihned přistoupit ke konkrétním krokům. Jsem přesvědčen, že jsme toto velmi těžké období zvládli a že se náš život brzy vrátí do běžného, normálního režimu.

Co s novým vlastníkem a změnou názvu vlastně přichází?

Především to, že skupina Heimstaden se stala čtvrtým největším poskytovatelem nájemního bydlení v Evropě s nabídkou dlouhodobého a stabilního nájemního bydlení, vysokým standardem služeb a firemních hodnot. Mezi klíčové hodnoty Heimstaden patří pojmy péče – odvaha – otevřenost, filozofií firmy pak je koncept Přátelských domovů. Během koronavirové krize se potvrdilo, že to nejsou jen prázdná slova. V této pro nás všechny nečekané a velmi obtížné situaci jsme se snažili především své nájemníky ochránit před možnou nákazou a mnoha přijatými hygienickými i sociálními opatřeními jim situaci co nejvíce usnadnit. Velmi jsme dbali na pomoc seniorům, do projektu Haló, nejste sami! se zapojili studenti psychologie a příbuzných oborů Ostravské univerzity, kteří našim nájemníkům nad 70 let věku pomáhali překonat pocit osamělosti a úzkosti. Jsme rádi, že projekt měl tak příznivý ohlas a chceme v něm pokračovat i v budoucnu. Dále plánujeme posílit činnost komunitních center pro seniory a zahájit výstavbu seniorských domů.

Budete pokračovat i ve svých dalších aktivitách, nemůže je nový vlastník zabrzdit?

Kromě toho, že budeme pokračovat v rekonstrukcích, modernizacích, rozhodl se nový vlastník spustit novou mobilní aplikaci a zákaznický portál, zavádí bezplatnou zákaznickou non stop linku. V souvislosti s následky Covid-19 poskytneme slevy na nájmu, budeme rovněž provádět pravidelné průzkumy spokojenosti našich nájemníků a jejich výsledky porovnávat s ostatními ve skupině Heimstaden.

Pro skandinávské země je zásadní otázkou rovněž ochrana životního prostředí. Může v této souvislosti přinést Heimstaden do naší republiky, našich měst a našich domovů čerstvý vítr?

Na ochranu životního prostředí dbáme dlouhodobě, ale samozřejmě ve srovnání se severskými státy máme ještě co dohánět. Nicméně, i my jsme již některé kroky realizovali, jako například investice do výměny oken, zateplení, instalace spořičů vody, vysazování nové zeleně apod. Se vstupem Heimstaden plánujeme urychlit proces zateplování domů díky o 50 procent vyšším investicím, v horizontu pěti až sedmi let hodláme zcela omezit vytápění uhlím a výrazně tak snížit emise CO². Ve snaze, aby naše domy byly energeticky efektivní a odolné vůči změnám klimatu, budeme pokračovat. Chceme, aby trvale rostla kvalita našich nemovitostí i místa, kde se nacházejí. Přispíváme tím i k lepšímu životu našich nájemníků.

Heimstaden je silný a důvěryhodný partner s dlouholetou zkušeností v poskytování nájemního bydlení v Evropě. Co by mělo být s jeho příchodem největší změnou?

Řekl bych, že větší důraz na úzký kontakt a komunikaci s nájemníky, kteří jsou vždy v centru zájmu. A také snaha po tom, aby společnost Heimstaden byla vnímána jako ta, která opravdu nabízí Přátelské domovy. To je vtěleno i do jejich tří základních hodnot: péče – odvaha – otevřenost. Osobně se těším na cestu k naplnění těchto cílů!