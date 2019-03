Nehoda se stala na kruhovém objezdu u nájezdu na dálnici.

"Zdravotnická záchranná služba zasahovala u vážné dopravní nehody na Novojičínsku. Po půl deváté převzali pracovníci krajského zdravotnického operačního střediska informaci o havárii osobního automobilu v Příboru. Na místo vyjely týmy ZZS z Mošnova a Nového Jičína, k zásahu vzlétl také vrtulník LZS z Ostravy. Čtyřiatřicetiletý muž, který ve vozidle cestoval, utrpěl vážná zranění a byl v ohrožení života. Prvotní vyšetření ukazovalo na poranění hlavy a mozku. Zasahující lékař jej musel uvést do umělého spánku, záchranáři pacienta zajistili krčním límcem a uložili do vakuové matrace. Po podání potřebných léků týmy ZZS muže připravily k transportu do zdravotnického zařízení. Letečtí záchranáři pak zajistili jeho šetrnou přepravu do traumatologického centra ostravské Fakultní nemocnice," informoval mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl.