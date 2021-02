Marika Hudcová studuje na sportovní škole v Ostravě, Zdeněk Řeháček je studentem bíloveckého gymnázia. „Myšlenka vznikla už asi před rokem v září. Shodli jsme se s Marikou, že v Bílovci není místo, kde by se člověk mohl zastavit na kávičku a v klidu by si mohl povykládat. Vrátil jsem se ze studijního pobytu v zahraničí, Marika skončila s vrcholovým plaváním. Každý jsme ukončili nějakou životní etapu, tak jsme si řekli, že musíme začít nějakou novou,“ vysvětluje neobvyklý počin Zdeněk Řeháček.

Přiznávají, že se nedokázali shodnout, čemu dají přednost, tak udělali kompromis – kavárnu s čajovnou. „Původně jsme měli vyhlédnutý jiný prostor, ale ten nevyšel. Pak jsme uviděli tento, kde byla původně prodejna s nábytkem, a ten byl pro nás osudový už jen tím, jaká energie z toho byla cítit,“ pokračuje Zdeněk Řeháček.

V září začali s rekonstrukcí, 22. prosince dostali od hygieny a stavebního úřadu sdělení, že mohou otevřít. A tak na Štědrý den 2020 poprvé otevřel podnik Coolna. „Vybrali jsme si špatnou dobu, ale nemohli jsme to posunout, protože v květnu oba maturujeme, a chtěli jsme to už aspoň trochu rozjet,“ podotýká Zdeněk Řeháček a dodává, že zatímco on se zaměřuje na kávu a dortíky, jeho kolegyně je přes čaje a vodní dýmky.

Kavárnu a čajovnu s názvem Coolna otevřeli na Štědrý den do provozu letošní maturanti Marika Hudcová a Zdeněk Řeháček.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Se studiem jim provoz kavárny nekoliduje. Jednak je distanční studium a pak, oba byli zvyklí, že se musí učit sami. Zdeněk hodně cestoval přes program Erasmus a další programy, Marika měla individuální plán už od 12 let. Na období před maturitou, ale i po ní, už mají také pomocníka Šimona Křístka.

Vzhledem k současným opatřením prodávají přes výdejní okénko. „Báli jsme se, ale musím říci, že lidi tady chodí pro zákusky a jsme vyprodaní. Pořád objednáváme více a více dortů, což nás mile překvapilo,“ dodává Marika Hudcová a její kolega ji doplňuje, že se prodává také káva, horká čokoláda, svařák nebo punč, a také na objednávku zapůjčují vodní dýmky. Protože jsou prakticky přes cestu od gymnázia, mají v plánu dělat za zvýhodněnou cenu také svačinky pro studenty.

V současné době odebírají dorty od paní ze Suchdola nad Odrou, ale chtějí brát zboží i od dalších výrobců, aby mohli sortiment obměňovat.

A jak přišli na název Coolna? „Měli jsme samé špatné nápady, a pak mi jednou Zdenda v deset večer zavolal. Už jsem to vymyslel. Bude to Coolna. A já: Super! Uběhly asi tři týdny a kamarád mi říká: Hej, vy se jmenujete, jak v Ulici. Napřed jsme se chtěli přejmenovat, ale pak už jsme to nechali,“ vypráví se smíchem Marika Hudcová.

Oba maturanti se těší, až jednou otevřou. V plánu mají také různé prezentace a workshopy. Ale nejednomu hostu jistě postačí krásný výhled na západ slunce.