/AKTUÁLNÍ FOTOGALERIE/ Hladiny toků v Moravskoslezském kraji, které rozvodnil vydatný déšť, ve čtvrtek začaly klesat. V Moravskoslezském kraji vystoupala na třetí stupeň jen řeka Opava, a to v Držkovicích a v Děhylově na Opavsku, kde zaplavila chatovou oblast i téměř celý výletní areál Loděnice. Proud tam způsobil škodu v řádu desítek tisíc korun. Naopak se uklidnila situace v Kravařích, kde se ještě ve středu připravovala možná evakuace obyvatel v části Dvořisko.

Zatopené Kozmické ptačí louky, 15. října 2020. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

"Průtoky mají klesající tendenci v celém povodí. Situace se uklidňuje. Výrazně pršet by mělo až v pátek odpoledne. Do soboty by mohlo spadnout do 20 milimetrů srážek. Nepředpokládáme ale, že by to mělo mít vliv na povodňovou situaci. V nejhorším se jen zastaví či zpomalí pokles hladin," vysvětlila řekla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.