„Mění se opatření významně zasahující do života lidí i ekonomiky země na základě epidemiologických dat a věděckých modelů či osobního pocitu premiéra?“ ptají se zástupci iniciativy Myšlením ke svobodě. A na pondělí 30. srpna zvou v Ostravě od páté hodiny večerní na protest pod názvem „Ne diktatuře roušek!“

Jiří Marek míní, že demonstrace na Masarykově náměstí by měla větší odezvu a smysl o den později v úterý 1. září, odkdy vláda zakazuje shromáždění nad tisíc lidí.

Demonstrace nazvaná

NE diktatuře roušek!

je svolána na pondělí 31. srpna 2020, od 17:00 do 18:30

na Masarykovo náměstí v Ostravě

„A to bez roušek a nejlépe ve vyšším počtu bez oddělených sektorů,“ uvedl. Vít Mareček k tomu podotýká, že by to byl „větší adrenalin“ pro všechny, včetně policie.

„Své“ si ale užijí i hygienici v kraji. „Kdybyste věděli, co si kvůli rouškám od veřejnosti vyslechneme a počteme…“ posteskl si Aleš Kotrla, mluvčí ostravské krajské hygieny. Ostatně na jejím webu (khsova.cz) je od začátku týdne celkový přehled nejnovějších dekretů z Prahy o „mimořádných opatřeních“.

Ty řeší roušky, karanténu, omezení veřejných akcí i cestování za hranice. Ostravan Vít Kaucký zase jen marně hledá slušná slova pro místa, kam by poslal představitele státu.

Roman Janowski alias Libertador zase horuje za odmítnutí rouškových nařízení a občanskou neposlušnost: „Je načase dávat vládě jasně najevo, že to je naše země a naše svoboda. Pokud teď připustíte, aby stát šlapal po vaší svobodě a právech, podvolujete se tomuto schizofrennímu diktátu. Dáváte signál, že si necháte líbit cokoliv!“

Nespokojení lidé z iniciativy Myšlením ke svobodě míní, že vláda se řídí v souvislosti s koronavirem populistickým měřítkem a bere občany jako rukojmí před krajskými či senátními volbami. Tomáš V. z 0stravy je ještě radikálnější. Navrhuje chodit bez roušek hromadně tam, kde musí být nasazeny. „Jestli režim zasáhne a jak?“ je zvědavý.

Kotrla z hygienické stanice říká, že v regionu nejpřísnější roušková povinnost (ale již jen do pondělí 31. srpna - pozn.redakce) platí pouze na Frýdecko-Místecku.

„Kontrolovali jsme dodržování mimořádných opatření a nedostatky zjišťovali ojediněle právě v nepoužívání ochrany úst a nosu. Sankce jsme ale neukládali, řešilo se to domluvou,“ dodává.

Proti rouškám je i internetová podpisová akce (petice.com). „Dušení lidu! Náhubky! Státní buzerace! Umělá panika! Vyvolávání strachu a díky čemu komunisti vládli? Byl to strach z něčeho!“ komentují to signatáři. Jejich počet přesahuje 24 tisíc, přes 800 je z Ostravska.