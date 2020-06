„Museli jsme čekat, až se otevřou restaurace a kavárny, kde většinu našich akcí pořádáme,“ vysvětluje Markéta, která dělá desátým rokem moderátorku a organizátorku v ostravské agentuře Seznámení-aktivně.cz. V této roli se objevuje i v úterý večer v Kaj Kafe, kde se koná jedna schůzka Speed Dating (Rychlé Randění).

„Za korony jsme samozřejmě tyto aktivity vyvíjet nemohli. Lidé byli doma a měli snad i jiné myšlenky, než na hledání svých protějšků,“ uvádí Markéta. Ta za nouzového stavu spouští alespoň seznamku přes video. Zájemci – čtyři ženy a osm mužů z Ostravska, Zlínska a Brněnska – nahrávají minutové profily, které pak rozesílá dalším.

„Zpětná vazba není. Té se mi nedostává ani z večerů v kavárnách. Ale ze zkušenosti vím, že osmdesát procent lidí si předá kontakty. Jak spolu pokračují dále, je na nich. Seznamka je tady vlastně jen prostředníkem,“ podotýká. Po této službě je podle ní momentálně docela poptávka. Nezadaní mají dost samoty, může být náročná…

„Lidé se dávali dohromady asi i za korony. Teď se ptají, jestli musí mít na našich akcích roušky,“ popisuje Markéta. Ochranu obličeje doporučuje při prezentaci na „randících večerech“, poté je to už na účastnících, jak se rozhodnou. Většina roušky nemá. Výjimku tvoří dáma chránící jí mámu-seniorku, s níž je ve společné domácnosti.

„Při prvním setkání a představování je důležitý úsměv. Rouška ale právě tohle znemožňuje. A překáží i neverbální komunikaci, kdy je důležitá mimika obličeje,“ míní pracovnice seznamky.

V té pořádají večery v kavárnách či restauracích pro různé věkové skupiny. Ten zatím poslední je pro zájemce od osmatřiceti do osmačtyřiceti let.

„Kapacita dvanácti osob je daná možnostmi podniku. Tento večer byl zaplněný a měla jsem dokonce náhradníky. Letos proto děláme seznamky i o prázdninách, kdy běžně nebývaly,“ říká moderátorka a organizátorka. Každý účastník Speed Dating má v Kaj Kafe čtyři minuty, aby se pokusil protějšem zaujmout a najít společnou řeč.

„Pak zazvoním zvonečkem a pánové se od stolečků přesouvají od jedné dámy k další. Dokud se postupně všichni nepředstaví,“ říká Markéta. Co se přezdívek (pojmenování květin pro ženy a stromů pro muže) dávaných klientům týče, vybírá je kvůli praktičnosti. Aby se nepopletly jména, když na seznamku dorazí například tři Lucie!

Medvědí stezkou



Pojďte poznávat nádherné Beskydy, možná potkáme i medvěda, a když ne, nevadí, alespoň se v klidu seznámíme! Tak zve na sobotu 25. července agentura z Ostravy nezadané, kteří nemají s kým ani kam vyrazit, a chtějí se bavit. Minimálně dvanáct lidí by mělo (když bude hezky, jinak se zvolí náhradní termín) vycházet v 10 hodin od transformátoru na Ostravici na takzvanou Medvědí stezku dlouhou asi deset kilometrů, cestou se posedí buď U Zbuja nebo U Veličků. Oficiální seznamovací výlet pro ženy a muže – nejlépe ve věku od třiceti do pětačtyřiceti let – za 200 korun končí v 17 hodin.