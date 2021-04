„Ráno, to byly fronty!“ popisuje penzistka Anna, která s vnučkou Aničkou do zoo v Ostravě míří po poledni (bydlí nedaleko a hovoří o kolonách aut stojících až kilometr západně na výjezdu z centra moravskoslezské metropole). Na prohlídku se prý těší „jako na boží smilování“.

„Vítáme opět naše návštěvníky…“ zní z reproduktorů. Pokračování hlášení se poté nese v duchu ochrany před čínskou koronavirovou nákazou. Na respirátory, mytí rukou a rozestupy upozorňují rovněž informační tabule. Do pavilonů se nesmí, přístup je jen ke zvířatům ve výbězích venku.

„Je hezky a škola skončila brzo,“ říká Iveta z Chotěbuzi u Českého Těšína doprovázející děti Ondru, Zuzku, Adélku. Připomíná též, že zoologická zahrada je v provozu jako jedna z mála atrakcí. Zvířata si po období od 18. prosince 2020 do 12. dubna 2021 opět zvykají na davy i hlučnost.

„V prvních dnech mohou být ostražitější i plašší,“ míní ošetřovatelé v zoo se stohektarovou rozlohou. A asi čtvrtmilionovými náklady na den provozu, ať mají otevřeno nebo zavřeno. Půlku ze 130 milionů korun potřebných na celý rok poskytuje město. Na zbytek si budou muset sami vydělat.

První den v ostravské zoologické zahradě v Michálkovicích po rozvolnění vládních opatření proti čínské nákaze je docela rušný.Zdroj: Deník/Radek Luksza

„Přišli jsme zoo podpořit, máme ji rádi,“ nechávají se slyšet Laura, Viki i Dominik vážící do Ostravy cestu z Nového Jičína. Jako jedni z mála návštěvníků první den provozu jsou bezdětní. Jinak všude kolem s rodiči či prarodiči drobotina, v kočárcích či po svých, piští, pobíhá a raduje se.

„A právě je mezi kozičkama,“ rozhlíží se Monika po dcerce Terezii. Jsou z Hlučína stejně jako kamarádka Andrea se synem Lukášem a právě kvůli čekání na konec jeho distanční výuky doráží do zoo později, než chtějí. Ale bez problému: Do povolených pěti tisíc lidí jich ještě dost chybí.

„Kdy otevřeme naplno? To těžko říci!“ konstatuje mluvčí zoo Šárka Nováková. Koronavirová doba se, jak upozorňuje, neodráží pouze na ztrátách tržeb. Zastaveny či omezeny jsou i transporty zvířat, v Berlíně čekají na mladou pandu z Ostravy a ve Španělsku na ibisy vypouštěné do přírody.

„Po sto letech jsme tu mohli zajít!“ parafrázuje šestiletá Rozárka z Havířova moudro pochycené od kohosi z příbuzenstva. Hovoří za mámu Martinu i sourozence Klárku a Kryštůfka. Z reproduktorů se mezitím ozývá, že se našel ztracený pětiletý Teodorek, vyzvednutí v expozici „Na statku“.

„Myslíš, že by si s tebou plácl, anebo by tě rozplácl?“ táže se Iva z Frýdlantu nad Ostravicí syna Edy. Uvažujícím o setkání tváří v tvář se zuby cenícím opičákem mandrilem. Pavilon pro primáty je také jednou z mála staveb vznikajících v Zoo Ostrava, z novinek to pak jsou jarní mláďátka.