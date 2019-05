Mezi dotační tituly, které úspěšně využívají města a obce v Moravskoslezském kraji, patří ten na Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách nacházející se na území strukturálně postižených krajů.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Do výzvy se v letošním roce přihlásila obec Těrlicko, která chce zbourat objekt č. 47 v místní části Hradiště pod Babí horou. Ten v dávné minulosti sloužil jako polská škola. „Posledních deset let už není využíván, dnes je to v podstatě neobyvatelná ruina. Po zbourání objektu chceme na pozemku vysadit zeleň a výhledově umístit herní prvky pro děti,“ nastínil plány starosta obce Martin Polášek.