Dva Davidové – Hurta a Henžel – se zapojili do závodu vlastnoručně vyrobených plavidel na Rozmarných slavnostech řeky Ostravice v Ostravě s obavami i nadšením, úkol však splnili a cestou si zvesela zvonili.

Jeden na slavnosti chodívá pravidelně jako divák, pro druhého to byl spíše svátek. V korytě řeky však zažili premiéru oba.

Na snímku David Henžel (vlevo) a David Hurta.Zdroj: Deník/Petr Jiříček„S myšlenkou účasti v jízdě jsme koketovali už asi pět let, ale nikdy na realizaci nedošlo, až nyní. Přitom jsme ještě před čtrnácti dny ani nevěděli, jestli pojedeme,“ smějí se Davidové.

K účasti je přiměla až obsílka z Centra kultury a vzdělávání Moravské Ostravy a Přívozu, které akci každoročně organizuje, protože byl nedostatek účastníků. „Navíc i ve firmě už byli nalomení, tak naše váhání ukončili a jali jsme se stavět tramvaj,“ říká David Hurta.

Desky, sudy… a originální nátěr!

A tramvaj to nebyla ledajaká. Jelikož v Ekově pro Ostravu staví nové tramvaje T39 od Škody Transportation, měli k dispozici originální tyrkysový nátěr, na řeku si vzali i funkční tramvajový „drnčák“, přestože předjíždění či srážka na vodě nehrozily. „Napájí ho baterka z aku vrtačky,“ vysvětluje David Henžel.

Práce na nové tramvaji – notně odlišné od těch, které vyrábějí v pracovní době – jim ve volném čase zabrala asi tři dny. „Jako základ posloužila paleta, zbytek se vybudoval z prken a dalšího materiálu. Všechno to stojí na osmi sudech, kterým jsme na řece svěřili svůj osud,“ nechávají Hurta s Henželem nahlédnout „pod kapotu“ tramvaje.

A řeka k nim skutečně byla milosrdná. Neměli sice závratné tempo a k urychlení jízdy by jim nepomohly ani zastávky na znamení, ale zdárně dopluli do cíle. Pouze na jezu museli z tramvaje vyskočit a potlačit ji dolů – zasekla se na sudech. Co bude s plavidlem, které vyráběli podle fantazie za pochodu, sami ještě nevědí. „Žádné konkrétní plány nemáme a o tuhle tramvaj asi dopravní podnik mít zájem nebude,“ směje se David Hurta.

Spousta zábavy pro všechny

Na rozverné náladě obou řidičů bylo hned poznat, že si jízdu užili. Vždyť ostatně koketují s myšlenkou pravidelné účasti. „Uvidíme, zda se budeme účastnit i do budoucna, třeba i opakovaně. Je možné, že příští rok vyplujeme se spřaženou soupravou, spřáhlo ostatně máme,“ ukazují jeden z komponentů letití spolupracovníci.

V konkurenci Ferdy, Tučňáka a Flinstoneovy rodiny (ocenění v tomto pořadí) sice na trofej nedosáhli, ale to ani nebyl cíl. Pobavili se, stejně jako spousta návštěvníků, kteří na akci dorazili, byť vinou „pocovidové deky“ i spousty ostravských akcí v jeden čas ve skromnějším počtu než v dřívějších letech. Součástí programu byly také koncerty, spousta stánků na uzavřeném Havlíčkově nábřeží, díky čemuž akce připomínala také příjemnou sousedskou slavnost. Snad jen, kdyby pro příště zodpovědní nechali posekat vedle slezského i moravský břeh řeky a lidé neseděli ve vysoké trávě s obavami z boreliózy.

