„Máte rady neuvěřitelného pana starostu. Nevím, jak ho znáte vy. Já jsem ho poznal, jak tady dřel a nosil. Pomáhal mi ze všech stran, tak ho prosím příště zase zvolte, když už ho tady máte. To jsme si domluvili, že ze ten oběd to tady řeknu," smál se Jiří David, ale bylo vidět, že na něj Rychta vážně udělala obrovský dojem.

„Slyšel jsem od pana starosty, jakou práci jste si s Rychtou dali. Co předcházelo tomu, než ji otevřeli. A pak dokázali pokračovali ve svém konceptu výstavami. Já jsem nikdy v takovém baráku nebyl. Tak obrovská a zachovalá rychta snad už nikde jinde ve střední Evropě neexistuje. Moje výstava bude jen pár perel na stěnách, které chtěly něčím obohatit,“ rozplýval se Jiří David v Úvalně nad atmosférou Rychty.

Ocenil nejen samotnou Rychtu, ale také starostu Úvalna Radka Šimka, který sice působí jako snílek, ale dokáže své nápady dotáhnout. Zavřené chátrající památce našel využití, jaké by v tak malé obci nikdo nečekal.

Předchozí výstavu měl v Českém centru v Mnichově. „Chystal jsem se do Úvalna několik roků. Říkal jsem si, že když člověk vystavuje hned v Londýně, tu v Berlíně nebo v Moskvě, tak proč ne v Úvalně. Teď budu v Praze i po Evropě říkat, že prostor Rychty je něco naprosto unikátního. Tento prostor je tak dominantní, že může přehlušit i samotné dílo, které tady umělec vystavuje. Může úplně schlamstnou dílo, které by v každém jiném prostoru bylo dominantní. Dílo dostává nebezpečného soupeře v samotném domě Rychty,“ shrnul Jiří David své pocity při návštěvě Úvalna.

Úvalno má tisícovku obyvatel. Kdo by si pomyslel, že právě zde vznikne tak prestižní galerie, o které mluví s nadšením umělci evropského významu? Na vernisáže v Galerii na Rychtě přijíždí do Úvalna lidé z Krnova, z Opavy i z Polska. Umělci zvučných jmen si považují za čest, že mohli své dílo prezentovat v Úvalně.

