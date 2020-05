„Chtě-li bychom vás pozvat na prodloužené výstavy, které jsme v březnu kvůli pandemii museli dočasně uzavřít,“ uvedl za organizátory Michal Vyhlídal.

V Galerii Octopus si nenechejte utéct výstavu obrazů významné české výtvarnice Olgy Karlíkové Perlení, která byla prodloužena do 18. června. Zapůjčený soubor maleb představuje Olgu Karlíkovou jako zaujatou a citlivou obdivovatelku přírody, která na plátna a sololitové desky zobrazovala zpěv ptáků, žab či velryb. Jako vystudovaná textilní výtvarnice pracovala v pražském Ústavu bytové a oděvní kultury UBOK a díky tomu spolupracovala také s rýmařovskou Hedvou. Na výstavě lze umělkyni vidět také na fotografii Jindřicha Štreita.

V rýmařovské galerii Pranýř vzpomínáme na rýmařovského výtvarníka a učitele Tomáše Materu (1933 - 2019), který by letos v březnu oslavil 87. narozeniny. První soubor obrazů zapůjčených od soukromých vlastníků a sběratelů bude vystavený do 31. května. „Druhou sérii zapůjčených obrazů pak představíme v termínu od 2. do 30. června 2020,“ doplnil Michal Vyhlídal.

Muzeum zve návštěvníky také do externí expozice v budově textilky Hedva Český Brukát, i do nádherného barokního interiéru kostela Navštívení Panny Marie. V obou expozicích budou v otevírací době čekat průvodci. Návštěvníci Rýmařova se mohou vydat také na celoročně otevřenou lokalitu Hrádek s replikou půdorysu středověkého hrádku a geologickou expozicí, která prošla na konci roku 2019 kompletní renovací.

„Máte-li facebook, navštivte nás na @muzeumrymarov a podívejte se na 3D virtuální prohlídky expozic Městského muzea Rýmařov, Hrádku i expozice v Hedvě Český Brokát. Momentálně pracujeme na nových webových stránkách muzea, na kterých budou virtuální prohlídky také k dispozici,“ uzavřel Michal Vyhlídal.