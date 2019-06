Jedete z Karvinska? Bum! Rudná. Z Rychvaldu? A jéje, Orlovská. Bydlíte v Porubě? No potěš Pánbůh, nejde to po Rudné ani Opavské. Výškovice? Ty snad raději ani nezmiňovat…

Lidé, kteří k dopravě po Ostravě využívají auta, zase klejí. Řada stěžejních silnic je buďto ucpaná kolonami, nebo je jimi průjezd zakázán úplně. Které to jsou a kdy se situace změní?

VÝŠKOVICKÉ MOSTY

Je už to týden a půl, co je kompletně uzavřeli (a několik dní, kdy bourali ty původní a byla uzavřena i Rudná ulice pod nimi). Lidé z Výškovic se vydávali všemi směry, všude ale stály dlouhé kolony. Po prvních dnech se situace zlepšila, ale ne o moc. „První tři dny byly šílené,“ uznává náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka, jenž nynější stav ve Výškovicích a okolí nepovažuje za katastrofu. Obává se však zpoždění prací, které měly skončit v listopadu, přestože oficiálně od zhotovitele žádnou zprávu neobdržel.

Řešila se také nouzová varianta, že místo provizorně natažených kolejí pro tramvaje na už postavených západních mostech by jezdila auta. „S dopravním podnikem jsme o tom diskutovali, ale cestujících v tramvajích tamtudy jezdí tolik, že výměnou tramvají za auta by utrpělo ještě více lidí,“ vysvětluje Unucka.

RUDNÁ ULICE

Kolony se ve špičkách tvoří také pod Výškovickými mosty, kde je jeden ze dvou jízdních pruhů v každém směru uzavřen. A v Rudné ulici číhají na řidiče mířící z Karvinska ještě další komplikace přibližně mezi městským stadionem a Hornbachem. Těm by ale měl být brzy konec (viz tabulku na konci článku).

ORLOVSKÁ ULICE

Naopak ještě bezmála dva měsíce musejí řidiči počítat se zdržením na spojnici mezi Ostravou a Rychvaldem. I zde se – stejně jako na Rudné ulici – jezdí obousměrně. Avšak ne v celé délce a při jízdě na Rychvald musíte u Kubínovy ulice zvolit objízdnou trasu. „Ty, to je v dupě, já vůbec nevím, kudma se tam dostanu,“ zaslechl redaktor Deníku před pár dny rozhovor v příměstském autobuse mezi jeho řidičem a šoférem ostravského dopravního podniku na téma objízdných tras v krajské metropoli.

SVINOVSKÉ MOSTY

Oklikou se vraťme zpět na místa, která trápí zejména Porubany. Kromě Rudné ulice neprojedou hladce ani po Svinovských mostech v Opavské ulici. Ze dvou pruhů v každém směru je jeden a ve špičkách opět zdržení. Větší komplikace ale teprve nastanou, a to až se od 24. července do 6. srpna úplně uzavře křižovatka s Martinovskou ulicí u hypermarketu Albert. A poté na dalších 14 dní i křižovatka s ulicí Sokolovskou.

CENTRUM

Ani centrum města nevyvázne bez šrámu. Nyní zde problémy působí dlouhodobá rekonstrukce estakády Bazaly, za pár týdnů se ale uzavře celá křižovatka Českobratrské ulice se Sokolskou třídou. Projedou jen náhradní autobusy za trolejbusy.

Zdaleka to však pro letošní léto není vše, se zúžením počítejte v Plzeňské ulici, kde vzniká ostrůvek u přechodu, omezení byla a zase budou na dálnici, kde dochází k provizorním opravám zvlněných úseků, kompletní výměna žulových kostek se chystá v ulici 28. října před mostem Miloše Sýkory, opravovat se mají také dálniční mosty v Hrabové a v plánu je řada menších staveb.

K TÉMATU

Důležité probíhající a blížící se silniční stavby v Ostravě

- prodloužená Mostní v Hrabové (do června)

- Výškovické mosty v Zábřehu (do prosince)

- estakáda Bazaly ve Slezské Ostravě (do června 2020)

- Opavská ulice v Porubě (do listopadu)

- Svinovské mosty ve Svinově (do listopadu)

- Místecká ulice v Hrabůvce (do 16. června)

- Rudná ulice ve Vítkovicích (do 16. června)

- dálnice D1 (do konce července)

- Orlovská ulice v Heřmanicích (do konce července)

- dálniční mosty v Hrabové (v průběhu roku)

- křižovatka Českobratrské a Sokolské (o prázdninách)

- ulice 28. října u Sýkorova mostu (o prázdninách)