Zastupitelstvo města Bruntálu se v úterý 5. listopadu opět zabývalo otázkou rozšíření místního Wellness centra. Město si před dvěma lety nechalo vypracovat studii na výstavbu saunového světa. Ta přinesla pěknou vizi za velmi přijatelných třicet milionů korun. Podle zpřesňujících výpočtů se ale později odhad nákladů vyšplhal až k sedmdesáti milionům. Už na svém zářijovém zasedání zastupitelé rozhodnutí odložili, ale ani jejich nynější jednání nepřineslo odpověď na to, jak dál.

„Máme myslím moc velké oči. Pojďme hodit saunový svět do kopru a udělejme jen výukový bazén,“ navrhoval zastupitel a učitel Karel Mašlík. S výstavbou výukového bazénu pro děti se počítalo taky, ale až později. „Děti nebudou muset jezdit do Břidličné. Saunový svět sem sice přivede turisty, ale nepřispěje k tomu, aby se lidé odtud nestěhovali,“ argumentoval Mašlík. Výukový bazén je podle něj potřebnější pro obyvatele města, pro rodiče s dětmi.

Naopak pokračovat v saunovém světě podle původních plánů navrhoval zastupitel Miloslav Petrů. Podle své praxe stavebního technika odhaduje, že by náklady nemusely dosáhnout výše sedmdesáti milionů, ale mohlo by jít jen o 55 milionů korun. Tento projekt už je rozběhnutý a má tedy oproti jiným návrhům šanci na co nejrychlejší dokončení.

Třetí variantou byl kompromis, spojit výstavbu saunového světa se stavbou výukového bazénu s limitem maximálních nákladů ve výši 73 milionů korun. To by ale podle některých vedlo k tomu, že by byl saunový svět neúměrně zredukován a ztratil by na zajímavosti. „Pokud zmenšíme svět saun za cenu výukového bazénu, tak tu bude jen sauna, jak někde v kdejakém hotelu, kterých je mnoho,“ upozornil zastupitel Vladimír Jedlička.

Nakonec ani jeden ze tří návrhů nezískal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů zastupitelů a konečné rozhodnutí se dál odkládá, problémem se budou zabývat zastupitelé na svém dalším zasedání.

Paradoxně jediní, kteří mohou být potěšeni odkladem výstavby saunového světa, jsou sami bruntálští saunaři. Stávající bruntálská sauna v parku je vytápěná dřevem a nemá široko daleko konkurenci. Město na ni ale doplácí a návštěvníci se obávají, aby nebyla zrušena po výstavbě saunového světa na Wellness centru. I když už na počátku plánů na saunový svět padlo ujištění, že to nijak neohrozí budoucnost oblíbené sauny v parku, všem je jasné, že pevný slib nikdo nemůže dát a další vedení města může vše změnit. „Jistého není nikdy nic. Dnes není nikdo schopen garantovat, že sauna nebude za čas mimo provoz. Záměrem ale není postavit saunový svět a zlikvidovat saunu,“ ujistil starosta Petr Rys.