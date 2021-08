Zámecký areál Bravantice získaly ve veřejné dražbě, která se uskutečnila zhruba před půl rokem, teprve nyní je ale vlastníkem nemovitostí. Již tři týdny po sobě se tak každou středu do areálu vydávali místní brigádníci, aby uklidili aspoň to, co sami zvládnou.

Starosta Bravantic Rudolf Němec pro Deník uvedl, že areál se dvěma zámky, novým a starým, který vznikl z bývalé vodní tvrze, by měl být v budoucnu základem středu obce.

„Střed obce jsme nikdy neměli. A chtěli bychom to využít. Už jen to, že ty zámky tam jsou. Jeden z nich je s nádvořím, s klenbami. Druhý je schovaný, je atypický, má čtyři křídla a je uzavřený s nádvořím uprostřed.

Myslím si, že areál má do budoucna obrovský potenciál,“ řekl Rudolf Němec.

Jisté plány na využití některých objektů už obec má. „V jedné části by mohly vzniknout sociální byty. Naše obec postrádá knihovnu, komunitní centrum. Spolky nemají moc dobré zázemí. Také by tam mohly být prostory pro uskladnění stánků, které by se daly využít na akce, trhy. Nechceme tam ale žádné firmy s hlučnou výrobou, žádné sklady. Mohly by tam být třeba kanceláře,“ pokračoval starosta Bravantic.

Rudolf Němec připomíná, že v areálu kdysi byly dva zámky, lihovar, pivovar, sýpka, mlýn, konírna. „Mimo to k tomu, co jsme získali, patří ještě nádherná stodola, která je podsklepená,“ doplnil s tím, že možná by stálo za to obnovit i dnes zasypaný rybník, který byl u zámku. Zdroj vody k němu je.

„Zatím jsme na začátku. Nevěřil jsem, že aukci vyhrajeme. Revitalizace areálu je možná záležitost na generace, ale udělali jsme první krok. Chceme to určitě nějak využít. Máme teď čas do příštího roku, kdy už se rozjedou nějaké dotace a nějaké plány. Určitě bychom tam chtěli pořádat nějaké jarmarky nebo vepřové hody, které jsme loni dělali poprvé. Zatím nevíme, co tam všechno odkryjeme, ale jsme přesvědčeni, že jsme udělali dobře,“ uzavřel Rudolf Němec.

Zhruba před patnácti lety prodala obec Bravantice starý renesanční a nový barokní zámek firmě podnikatele Vojtěcha Pavery, jež měla sídlo v Mokrých Lazcích, a to za necelé tři miliony korun.

Podnikatel sliboval, že objekty přestaví na dům s pečovatelskou službou či hotel s restaurací. Jenže zůstalo jen u plánů a slibů. S obcí přestal komunikovat a poté se se majitelem obou zámků i přilehlých staveb a pozemků stala slovenská společnost Y.E.T.Y., jež má sídlo v Trnavě. Ani ona však do areálu neinvestovala, a ten chátral. Nyní se obci naskytla příležitost dostat majetek zpět do vlastnictví, což se povedlo.