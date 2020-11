Obžalovanému, který si v současné době odpykává deset let za pokus o vraždu, přidal za vězeňský incident dalších osmnáct měsíců. Rozsudek padl v rámci odvolacího řízení, během něhož krajský senát v plném rozsahu potvrdil verdikt okresního soudu z letošního léta.

Obhajoba se marně snažila přesvědčit soud, aby jejího klienta osvobodil, nebo alespoň upustil od potrestání, a to s ohledem na výše zmíněný desetiletý trest za vražedný pokus. Podle krajského senátu byla vina obžalovaného zcela prokázána. A co se týká upuštění od potrestání, tuto variantu soud kategoricky odmítl.

„Bylo by to sdělení ostatním, jak se mohou chovat ve vězení, a že by jim mohlo procházet napadání spoluvězňů. Je nutné vydat jasný signál, že takové chování nelze akceptovat,“ zdůraznila předsedkyně senátu.

Neshody

K incidentu došlo v červenci předloňského roku. Muž vinu odmítl, dokonce se stavěl do role šikanované oběti. Ač sám Rom, s místními trestanci z řad Romů měl řadu konfliktů. Jak uvedl, jedním z důvodů byla skutečnost, že poukázal na užívání drog za mřížemi. Poslední pověstnou kapkou prý bylo, že se stal mluvčím oddílu. „Místním asi vadilo, že to nedělají domácí,“ vypověděl muž a dodal: „Žádal jsem o přeložení do jiné věznice, protože jsem se bál. Z kapacitních důvodů mi ale nebylo vyhověno,“ uvedl.

Obžalovaný přiznal, že se osudného dne nepohodl se spoluvězněm. Odmítl však, že by mu způsobil zranění. „Pohádali jsme se. Říkal, že tady nebudu zavádět nějaké móresy. Do toho se pak na chodbě připletli Romové. Bylo jich asi deset. Ten muž mi dal facku. Váží asi 170 kilogramů. Tu facku jsem mu vrátil. A pak se seběhli ti místní Romové. Když jsem utíkal pryč, tak jsem do něho žduchl. Máchl jsem rukou a dotkl se ho,“ líčil obžalovaný. Spoluvězeň vyhledal lékařské ošetření až za několik dnů. Měl zlomenou čelist a vylomený zub.

Obžalovaný si nyní odpykává desetiletý trest za pokus o vraždu. V roce 2013 baseballovou pálkou ztloukl muže, který předtím napadl jeho švagra. Až mu skončí tento trest, čeká ho podle verdiktu ostravského soudu dalších osmnáct měsíců.

Samotný obžalovaný, jenž pobývá ve Věznici Kuřim, se čtvrtečního jednání nezúčastnil. Požádal o jednání v nepřítomnosti, nevyužil ani nabídku na videokonferenci z Kuřimi.