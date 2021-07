Obec Roudno, německy Rautenberg, se nachází v těsné blízkosti vodní nádrže Slezská Harta. Sestává ze dvou místních částí – Roudna a Volárny. V obecním znaku je vyobrazen v modrém štítě stříbrný, červeně routovaný heroldský kříž, provázený nahoře dvěma stříbrnými květy tulipánu. Katastr obce se nachází v nadmořské výšce 577 metrů. Dominantou obce je kostel svatého Michala Archanděla z druhé poloviny 17. století. Zdroj: Obecroudno.cz

Nová Pláň s padesátkou obyvatel patří k nejmenším obcím v České republice. Sousední Roudno sice má přes dvě stovky obyvatel, ale také zde se potýkají s obvyklými problémy malých obcí. Zeptali jsme se starostky Dagmar Staňkové, zda se zaniklý kamenný obchod podařilo něčím nahradit nebo jaké šance na nové využití má bývalá škola.

Pojízdná prodejna to vzdala

Před válkou bývaly v Roudně tři hospody, dnes tady funguje jedna - Vulkán. Obec restauraci provozuje prostřednictvím nájemce, který se díky turistům v letní sezoně se nějak uživí. Obchod ale v Roudně zanikl už před čtyřmi lety. Lidé si raději jednou za čas zajedou na velký nákup do hypermarketů v Bruntálu, kde mají větší výběr.

„Vzhledem k provozním nákladům bude zboží v malém obchůdku v malé obci vždy o něco dražší. Zákazníci dnes slyší hlavně na cenu. Nehodnotím, zda je to dobře nebo špatně, ale je to tak. Pán, který v Roudně provozoval obchod, se nějak udržel, než odešel do důchodu. Pak už se mu to ale nepodařilo pronajmout. Neudržela se tady ani pojízdná prodejna. Ta to zkoušela tři týdny, a nakonec to provozovatel vzdal,“ popsala starostka Dagmar Staňková problematiku své obce.

Trend: objednávky a výdej

Našli se ale nadšenci, díky kterým se v oblasti Roudna začíná slibně rozjíždět nová forma internetového obchodu. Podstatou je výdej zboží na základě objednávek.

„Je to částečně zaměřené na dodávky přímo od zemědělců. Nejsou to vyloženě lokální potraviny nebo bioprodukty, ale provozovatelé se těmito novými trendy v oblasti distribuce inspirovali,“ popsala starostka Roudna nový systém, díky kterému by objednávky po internetu mohly v malých obcích nahradit klasické kamenné obchody.

Bývalá škola neboli Rybářský dům

Bývalá škola v Roudně je známá také jako ubytovací zařízení Rybářský dům. Patří obci, v současnosti nemá využití, a už dost naléhavě potřebuje investice.Zdroj: Deník/František Kuba

Škola v Roudně zanikla už dávno. Dnes obyvatelé Roudna znají bývalou školu spíše pod názvem Rybářský dům, protože tento objekt nějakou dobu provozovali rybáři, než ho zase vrátili obci.

„Bývalá škola se změnila na ubytovací zařízení. Proto jsou kolem v zahradě ty chatky. V současné době je to nevyužitý objekt odpojený od sítí. Potřebuje rekonstrukci a investice v desítkách milionů, ale to je pro tak malou obec jako je Roudno velmi složité,“ vysvětila starostka Dagmar Staňková další hendikep malých obcí s malým rozpočtem.

Rekreační zařízení? Dotace nejsou

Celý region Slezské Harty prožívá nebývalý rozvoj cestovního ruchu. Nenašla by stará škola na břehu nové přehrady využití v této oblasti?

„Měli jsme na Rybářský dům zpracovaný projekt, se kterým jsme se ucházeli o dotace. Šlo o přestavbu na velké rekreační zařízení. Bavíme se o projektu, který počítal s náklady kolem 40 milionů, ale stavební práce samozřejmě velmi podražily. Bohužel objekt bývalé školy byl vyřazen z kategorie brownfieldů, takže s dotacemi nám to nevyšlo. Je to škoda. Jediný obor, který dnes má v Roudně rozvojový potenciál, je rekreace a cestovní ruch. Díky dotacím už se staví cyklostezky kolem Slezské Harty a propagují se přírodní krásy i turistická atraktivita regionu, ale Rybářský dům z nějakého důvodu do této koncepce nezapadl,“ uzavřela starostka.

Tip na výlet: Vrchol bývalé sopky

Kaplička na Velkém RoudnémZdroj: obec Roudno

Za krásnými výhledem a bývalou sopkou nemusíte nikam daleko. Stačí navštívit Národní přírodní památku Velký Roudný nacházející se asi kilometr a půl jihovýchodně z centra obce. Na kopci Velký Roudný tyčící se do výšky 780 metrů nad mořem se totiž skrývá jedinečně zachovalý starokvartérní stratovulkán v Českém masívu, proto je místo již od roku 1966 chráněno.

Ze tří lávových proudů Velkého Roudného je nejdelší severovýchodní proud, ve kterém byl v minulosti zřízen lom na těžbu čediče. Na samotném vrcholu můžete také navštívit kapli svatých Petra a Pavla a projít si i přilehlou křížovou cestu, která vede až k památníku obětem 1. světové války. Na místě najdete také dřevěnou rozhlednu.