Náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka v reakci na dotaz z pléna k elektromobilitě a obchvatu severně od Ostravy také uvedl: "Jedním z našich prvních kroků bylo vytvoření studie obchvatu Kravař, Hlučína a těchto obcí. Kraj ji zaplatil a tlačí ministerstvo, aby se studií pracovalo. Nějakým způsobem se to daří. Český právní řád však dává naději leda na to, že to bude za dalších dvacet let."