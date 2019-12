Dvaačtyřicetiletý muž z Opavska bez varování začal pálit z pistole ráže 9 mm do pacientů čekajících ve třetím patře v traumatologické ambulanci. Šest lidé zemřelo ­- čtyři na místě, další dva po chvíli.

Tři zranění, z toho dva těžce, skončili v péči lékařů. Podle informací z fakultní nemocnice je mezi oběťmi otec sedmnáctileté dívky. Když střelec zamířili na jeho dceru, postavil se před hlaveň.

Vrah po činu nasedl do auta a odjel směrem na Opavsko. Poté, co v Děhylově nad sebou zahlédl vrtulník, si vpálil kulku do hlavy. Když na místo dorazili policisté a záchranáři, ještě žil. Zemřel přibližně po půlhodinové resuscitaci. Vrah pracoval v opavské firmě jako stavební technik.

Online reportáž Střelba ve Fakultní nemocnici Ostrava 10.12. 15:37 Městská nemocnice Ostrava přijala několik akutních pacientů, kteří nemohli být ošetřeni na urgentním příjmu FNO, z důvodů přechodného stop stavu. „Nejednalo se o velké množství pacientů, ošetřili jsme tři akutní případy. Fakultní nemocnici jsme nabídli také pomoc našich krizových interventů, kteří mohou pomoci sdělit rodinám tragické informace o úmrtí jejich nejbližších,“ uvedl ředitel Městské nemocnice Ostrava Petr Uhlig. 10.12. 15:26 K tragické události se vyjádřil také tiskový mluvčí Slezské nemocnice v Opavě a Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov Jiří Krušina. "Všechny nás to velmi zasáhlo, také proto, že naše nemocnice s Fakultní nemocnicí Ostrava spolupracují. Určitě se bude v následujících dnech hovořit o možných bezpečnostních opatřeních. Ale proti aktivnímu střelci se bude těžko hledat efektivní obrana. Zdravotnická péče byla vždy založena na důvěře mezi personálem a pacientem. Nezbývá než doufat, že se v budoucnosti podobná tragédie nezopakuje," říká mluvčí. 10.12. 15:18 Tragické události v ostravské nemocnici vyvolávají otázku, jestli jsou nemocnice na Vysočině proti podobným případům nějak zabezpečené. Je vůbec reálné zaměstnance a pacienty dokonale ochránit? Více ZDE. 10.12. 15:07 V září roku 2005 se střílelo také v táborské nemocnici. Lékaře tehdy ohrožoval čtyřikrát trestaný majitel před nedávnem vyhořelého a následně zbouraného nevěstince v Českých Budějovicích Miroslav Hurych. Více ZDE. Celá on-line reportáž ZDE

„Špatně se mi to vstřebává, dobře jsem ho znal,“ řekl Deníku jeden z jeho kolegů. Střelec měl údajně pocit, že se mu nedostává adekvátní zdravotní péče. Prý si myslel, že je těžce nemocný.

STOVKY POLICISTŮ

Několik minut po ranní střelbě dorazili na místo policisté včetně zásahové jednotky. „Od vyslání hlídky do příjezdu uplynuly tři minuty. Pachatel uprchl. Bylo zahájeno pátrání,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček, který po tragické události přicestoval do Ostravy s tím, že díky kamerovým systémům se policistům podařilo identifikovat pachatele.

Zjistili také, jakým vozidlem z místa činu odjel. Drama poté skončilo střelcovou sebevraždou v Děhylově. „Pátrání tak bylo ukončeno, teď bude probíhat vyšetřování,“ dodal Hamáček.

Do akce byly podle ředitele moravskoslezské policie Tomáše Kužela nasazeny stovky policistů a dva vrtulníky, – jeden policejní, druhý záchranářský. K motivu činu se zatím kriminalisté nevyjádřili. „Budeme zjišťovat, co ho vedlo k tomu, že spáchal takový hrůzný čin,“ dodal Kužel.