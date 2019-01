Důvodem jsou zběsilé nájezdy alkoholem posilněné ostravské mládeže. Žít to bude hlavně ve Stodolní ulici.

Největší koncentrace lidí během novoročních oslav v centru Ostravy bude stejně jako v minulosti soustředěna v Stodolní ulici.

Znalci ostravských poměrů, kteří chtějí prožít spíše poklidnějšího Silvestra, se ale v tento den zábavní čtvrti vyhýbají obrovským obloukem. Důvod je zřejmý a potvrzuje ho i většina oslovených majitelů podniků.

Stodolní ulice bude totiž opět patřit alkoholem notně posilněné mládeži. „Dvě třetiny návštěvníků tvoří turisté z Polska. Hodně z nich tu jezdí na přelomu roku na dva nebo tři dny. Tou další skupinou pak jsou mladí lidé z Ostravy a okolí, kteří po půlnoci vyrazí do centra se bavit,“ říká Marek Kubečka, majitel podniku Zadní vrátka, který ve Stodolní ulici pracuje prakticky od jejího vzniku před dvaceti lety.

Otevřeno bude mít i známý bar s diskotékou Embargo, jehož majitel Josef Pekárek vzhlíží k Silvestru s velkými obavami. Sám svůj druhý svůj podnik v Porubě (Koruna Pub) raději poslední den v roce zavřel. „Bylo to každý rok stejné. Večer bylo poloprázdno a po půl noci se do podniku nahrnuly davy totálně opilých lidí, které pak jde už těžko zkrotit. Hodně z nich si sebou z domů nosí alkohol a v podniku se chovali absolutně bez zábran. Tohle fakt nemám zapotřebí. Proto jsem v Porubě zavřel,“ uvedl Pekárek, pod jehož slova by se podepsala většina majitelů podniků ve městě. „Věřím, že v Embargu to bude v pohodě. Přece jen se jedná o podnik, který má trošku jinou úroveň a chodí do něj jiná sorta lidí,“ uvedl Pekárek.

Ne všechny podniky v Stodolní ulici mají otevřeno. Po loňských zkušenostech se rozhodl pro radikální řešení třeba majitel podniku BarBar Milan Vašíček. „Loni bylo do půlnoci prázdno, pak jsme sice měli plno, ale takový bordel jsem tu snad nezažil. Ráno jsme našli tolik prázdných lahví, kteří si tu lidé donesli, že mě to až překvapilo. Proto máme letos zavřeno,“ řekl Vašíček s tím, že by v budoucnu otevřel o Silvestra jen v případě, že by si podnik pronajala uzavřená společnost „Jinak to fakt nemá cenu,“ zopakoval Vašíček.

Ve Stodolní ulici se v minulých letech snažili majitelé proti opilým návštěvníkům bojovat třeba tím, že vybírali vstupné. „Někde byl v ceně vstupu do podniku započítána i konzumace, ale moc se to nechytilo. Tyhle podniky se speciálním vstupem a garantovaným místem byly nakonec prázdné. Proto se o Silvestra chováme k hostům tak, jako by byl běžný den,“ přiznal Marek Kubečka ze Zadních vrátek.

Podobná je situace i v jiných částech města. Třeba na Masarykově náměstí v centru Ostravy. Z nových pivnic bude mít otevřeno až do příchodu nového roku jen Radegastovna. Potrefená Husa v obchodním domě Laso zavírá už v 18 hodin, Pizza Coloseum o hodinu dříve, nedaleká Pivnice u Rady má zavřeno celý den. Na plzeňské pivo tak v centru můžete zajít do nově otevřeného podniku Šnytárna vedle hotelu Mercure, kde ale budou mít ale přístup jen hosté s rezervací. „Měli jsme otevřeno večer i o Vánocích a bylo plno. Věříme, že lidé z okolí k nám zase přijdou,“ dodala jedna ze servírek v tomto podniku.