Rusko napadlo Ukrajinu 24. února, Česko od té doby udělilo uprchlíkům z Ukrajiny 305.890 speciálních víz. Jurečka také řekl, že KDU-ČSL by měla pracovat tak, aby koaliční vláda obhájila mandát v příštích volbách a mohla realizovat své záměry koncepčně po dobu přinejmenším osmi let.

"Všichni víme, že dokud Vladimir Putin bude v Kremlu, není ohrožena jenom Ukrajina a další státy Pobaltí, ale jsme ohroženi i my. Ve všech dalších souvisejících dopadech v oblasti energií, ekonomiky je destabilizován a ohrožen celý svět," řekl Jurečka.

Post šéfa lidovců bude o víkendu na sjezdu v Ostravě obhajovat Jurečka

"Když někdo ubližuje bezbrannému, páchá bezpráví, ubližuje dětem, ženám, starým lidem, tak prostě nemůžeme stát bokem. Musíme si vyhrnout rukávy a dát někomu takovému přes držku," dodal politik, který KDU-ČSL vede od ledna 2020 a dnes mandát obhajuje.

Zvládnout uprchlickou vlnu se podle Jurečky podařilo i díky občanům a firmám. Česko umí být ve výjimečných situacích velmi solidární, což dokazuje také solidarita po povodních v letech 1997 a 2002 nebo po loňském tornádu na jižní Moravě, uvedl.

Kdy skončí těžba uhlí? Podle ministra Jurečky je otázka limitů vyřešena

Ocenil, že nikdo z pěti stran vládní koalice ani na vteřinu nepochyboval o tom, jakou má Česko pozici vůči Rusku a jakou pomoc má nabídnout Ukrajině, ať už přímo ukrajinské vládě a lidu, nebo příchozím uprchlíkům. Jurečka také vyzval lidovce, aby aktivně čelili dezinformacím na sociálních sítích či při debatách. Je podle něj nutné zabránit tomu, aby se téma pomoci válečným uprchlíkům zvrhlo v politický souboj.

Jurečka v projevu také shrnul cestu lidovců do volební koalice s ODS a TOP 09 a později vládního subjektu, který tato koalice pod hlavičkou Spolu vytvořila loni se Starosty a Piráty. Vyjádřil politování nad tím, že se pro cestu do loňských sněmovních voleb nepovedlo vytvořit čtyřkoalici, tedy uskupení ve kterém by figurovali i Starostové. Spolupráce v koalici s ODS a TOP 09 podle něj dokázala oslovit voliče v širším spektru, než by se to povedlo jednotlivým stranám, přičemž každý z těchto subjektů posílila, nikoli oslabila.

Vojenská základna USA u Ostravy nebo Přerova? Jurečka: Výhodou Mošnova je zázemí

Lidovci musejí podle Jurečky považovat zisk 23 mandátů ve sněmovních volbách jako nástroj pro to, aby mohli řešit problémy občanů, hledat rozumná řešení nejen pro tuto chvíli, ale i pro budoucnost. "Je na nás, abychom za čtyři roky mohli pokračovat," konstatoval. Dodal, že pro dlouhodobé a systematické změny potřebuje vláda nejméně osm let.

Jurečka připomenul slova prvního místopředsedy ODS, ministra financí Zbyňka Stanjury, když na kongresu občanských demokratů obhajoval mandát. Uvedl tehdy, že ambicí občanských demokratů by mělo být vyhrát i příští sněmovní volby a vládnout osm let. Koalici vedl do voleb jako volební manažer a vyzdvihl, že se trojici stran podařilo v době celé kampaně zachovat chladnou hlavu.