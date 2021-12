Je sobota dopoledne, na horách je ještě v tuto hodinu pod nulou a sněžná děla proto jedou stále naplno. Pokud se počasí radikálně nezmění, příští týden by tady chtěli přivítat první lyžaře.

„Letos jsme vlastně ještě nelyžovali. Tedy veřejnost. Loňská sezona de facto nebyla, protože vláda, jak známo, vleky a lanovky uzavřena. Jezdili jsme osm dní mezi svátky, pak už nic,“ vzpomíná Jaroslav Vrzgula, vedoucí areálu Ski Bílá.

Lyžaři se nemohou dočkat

Na parkovišti je asi pětadvacet aut, lidé z města vyrazili aspoň na procházku na horském vzduchu. „Už jsme potřebovali na vzduch. Chtěli jsme si podívat, jak jsou tu na tom s přípravami a příští víkend, pokud skutečně otevřou, bychom přijeli,“ říká Martina Stadlerová z Ostravy. Manžel přikyvuje, děti se prý těší.

Vlekaři zasněžují, naproti na jižním svahu za hotelem Bauer rodiče v dolní části kopce a dětmi sáňkují. Část jsou jednodenní návštěvníci, část hoteloví hosté.

„Je to bída. Za normálních okolností, nebýt covidu, měli bychom plno. I když se ještě nelyžuje. Lidé k nám jezdívali na wellness pobyty, v této době jsme běžně bývali plně obsazeni,“ postěžovala si ředitelka hotelu Bauer Barbora Liďáková.

Ski areál Bílá, 4. prosince 2021.Zdroj: Deník/Lukáš Ston

Jak říká, obsazenost hotelu se mění z hodiny na hodinu. Dokonce i Vánoce a silvestr, termíny dříve obsazené téměř rok dopředu, jsou ještě volné. „Uvidíme, jak ve finále zimní sezona proběhne,“ dodává ředitelka jediného hotelu v Bílé.

Na lyže jen s potvrzením

Ale zpět do skiareálu naproti. Příprava na sezonu vrcholí, trvá už několik týdnů, zkontrolována je lanová dráha, v pátek úspěšně proběhla revize vleku.

„Pro nás je teď nejdůležitější vyrobit sníh. Tak abychom mohli příští víkend otevřít,“ říká Jaroslav Vrzgula. Dodává, že běžkaři mají zatím smůlu, na hřebenech není dost sněhu.

Přiznává, že je sám zvědavý, jak bude sezona vypadat, kolik dorazí lyžařů a také, jak se podaří dodržet všechna vládou nařízená protiepidemická opatření.

„Mám-li něco předpovídat, jsem v odhadech střízlivější, držím se při zemi. Protože do skiareálu mohou jen lidé očkovaní nebo ti, co prodělali covid. Skipasy na pokladně smíme prodat pouze těm, kdo se prokáží certifikátem o očkování nebo o potvrzením o prodělání nemoci. Dají se koupit ale i přes internet. V takovém případě, ale každý jednotlivec na sebe bere zodpovědnost za to, že je očkovaný, má certifikát nebo potvrzení o prodělání nemoci. My jako provozovatelé máme oprávnění provádět namátkové kontroly. A budeme je provádět,“ říká vedoucí Ski areálu Bílá

Ski areál Bílá, 4. prosince 2021.Zdroj: Deník/Lukáš Ston

Během pár týdnů by prý měl softwarově doladit nákup skipasů v automatu v areálu, ovšem při nákupu bude potřeba zadat číslo certifikátu, až poté bude možná nákup skipasu možný.

Protože loňská sezona prakticky nebyla, nejsou ani peníze na investice. Na Bílé tedy stále funguje čtyřsedačková lanovka, v procesu je její obměna za novou šestisedačku, ovšem chybí peníze. Lyžaři mohou využívat tři sjezdovky a samozřejmě také večerní lyžování. To provozují i na „jihu“ naproti za hotelem, kde je menší svah a pod ním lyžařský park pro děti.

Dražší skipasy

A na závěr špatná zpráva! Skipasy budou letos dražší. „Museli jsme zdražit a to v rozmezí 5 až 20 procent. Nový ceník jsme vydali dokonce už v létě, ale když na podzim přišlo zdražení nafty a energií, museli jsme ho ještě jednou předělat. Nejvíc podražily krátkodobé jízdenky, dlouhodobé skipasy (na šest dní v sezoně apod.) zdražily jen asi o pět procent. Celodenní lyžování na Bílé dospělého letos vyjde na 650 korun oproti loňským 540. Aktuální ceny už jsou na webových stránkách www.skibila.cz.

Za jakým podmínek můžeme lyžovat?

- skipasy si mohou koupit pouze lidé očkovaní nebo s potvrzením, že prodělali nemoc Covid-19

- provozovatel je oprávněn provádět namátkové kontroly mezi lyžaři, zda mají platný certifikát o očkování či potvrzení o prodělané nemoci

- při jízdě na lanovce, musí mít lyžaři ochranu úst a nosu. Na vleku tato povinnost neplatí

- lidé mají dodržovat 1,5 metrové rozestupy

- v bufetech a restauracích je nutné nosit respirátory či roušky, dezinfikovat si ruce a dodržovat rozestupy