Díky skibusům mají lyžaři z Ostravy, z Opavy i z Krnova každý víkend spojení do Jeseníků. V minulosti dopravci mysleli hlavně na sjezdové lyžování. Letos poprvé vyjely skibusy pro běžkaře.

Sdružení cestovního ruchu Jeseníky zřídilo zájezdovou dopravu pro běžkaře. | Foto: Sdružení cestovního ruchu Jeseníky

Fanoušci sjezdovek mají přímý spoj do Jeseníků až pod Praděd, na Ovčárnu. Zatímco snowboarďáci a majitelé sjezdových lyží se potřebují dostat co nejblíže k vleku, běžkaři mohou v Jeseníkách svůj koníček provozovat odkudkoliv kamkoliv. S výběrem optimální trasy jim pomůže aplikace do chytrých mobilů s názvem Běžky Severní Morava. Mobilní průvodce po běžkařských trasách dokáže průběžně aktualizovat sněhové podmínky i upravenost bílé stopy.

Ale jak to mají běžkaři s dopravou? Milovníci bílé stopy mohou při cestách do hor od začátku ledna využívat nový způsob dopravy, který usnadní přístup zejména do oblasti Červenohorského sedla. Sdružení cestovního ruchu Jeseníky pro ně vypravuje speciální skibusy a první reakce na novinku jsou pozitivní.

Autobusy určené běžkařům vyjíždí na trasu mezi Kouty nad Desnou a Lipovou-lázněmi o víkendech třikrát denně v každém směru. Výchozí a cílovou stanicí je nádraží v Koutech a točna u pošty v Lipové. Autobusy zastavují například u lipovských lázní, jesenického vlakového nádraží či u skiareálů ve Filipovicích a v Koutech. Pro běžkaře je nejdůležitější zastávkou Červenohorské sedlo.

Na Červenohorské sedlo dosud o víkendech jezdilo šest párů linkových autobusů. Nyní počet spojení vzrostl o polovinu.

„Jedná se o posílení dopravní dostupnosti sedla. O víkendech nebo svátcích tam bývá dopravní kalamita, lidé nemají kde zaparkovat. Běžkaři tam přijíždějí brzy ráno, ale na parkoviště je moc nechtějí pouštět, protože jedno takové auto blokuje místo celý den,“ vysvětlil ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak, proč provozovatelé vleků nemají rádi auta běžkařů.

Další výhodou je návaznost na vlakové spoje. „Normální autobusy na vlakové spojení nenavazují. Lidé, kteří přijeli do Jeseníků vlakem a chtěli se vydat na běžky, dosud museli v Koutech na autobus čekat i hodinu,“ poznamenal Tomáš Rak.