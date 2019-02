„Vloni se podařilo vyřešit vlastnické vztahy s pozemky a kraj je pomohl TJ Frenštát odkoupit. Teď byly dvě možnosti - nechat areál, shnít, nebo ho posunout do 21. století,“ uvedl náměstek hejtmana pro sport Stanislav Folwarczny s tím, že Moravskoslezský kraj vnímá frenštátské můstky jako historické sportovní dědictví, o které je nutné pečovat.

Kvůli tomu vznikla architektonicko-urabnistická studie Vize 2030 a její náklady ve výši 700 tisíc korun napůl uhradily kraj a město Frenštát. „Chceme, aby byl areál srovnatelný s těmi, které jsou v Alpách,“ prozradil Dušan Rosypal, spoluautor studie.

VIZUALIZACE MOŽNÉ PODOBY:

Podle ní by na Horečkách vedle čtyř současných můstků vyrostl ještě pátý (K-80) a ten největší K-90 by se změnil na K-100. V plánu je rovněž vybudování a posunutí nové skokanské věže s rozhlednou, změna profilu doskoku, zázemí pro sportovce i návštěvníky, včetně parkovišť, lanovky, Muzea Jiřího Rašky a tribuny pro 10 tisíc diváků.

Celá akce, jejíž odhadovaný rozpočet je 475 milionů korun, by měla proběhnout ve dvou etapách. „První, zahrnující opravy můstků a stavbu nové věže, by měla být hotová v roce 2023. Druhá, v níž se postaví nový můstek K-80 a dobuduje K-100, v roce 2030, kdy má Frenštát hostit Světový pohár mužů,“ vysvětlil Rosypal.

NÁVŠTĚVA VLÁDY SKOKANSKÝCH MŮSTKU:

Záležet však bude na zajištění financí. „První krok je, aby se projekt podařilo zařadit do národního investičního plánu. Pak by se už připravovala projektová dokumentace a další kroky k získání dotací,“ vysvětlil Jakub Janda, poslanec Parlamentu ČR a bývalý skokan na lyžích. Stavební povolení by mohlo být uděleno do dvou let. „A na konci roku 2020 by se poprvé koplo do země,“ řekl Rosypal.

Po celé rekonstrukci by areál, nesoucí jméno zlatého medailisty z olympiády v Grenoblu 1968, mohli vedle českých závodníků využívat také ti ze zahraničí, na můstcích by se totiž dalo skákat i v zimě. „V tom by byl Frenštát jediný v republice. Projekt se mi líbí a budu bojovat, aby se na něj sehnaly peníze,“ slíbil Janda, vítěz Světového poháru 2006, který je zároveň předsedou úseku skoků Svazu lyžařů ČR. V areálu by se pak vedle závodů mohly konat také kulturní a společenské akce.