V pátek po poledni výjimečně zasedal Krizový štáb Moravskoslezského kraje, hejtman Ivo Vondrák (ANO) na něm dostal jasné pověření usilovat na podvečerní schůzi s vládou o opětovné vyhlášení nouzového stavu. Hejtmani však nebyli zajedno.

„Zatím jsme se s ostatními hejtmany neshodli na tom, zda vládu společně požádáme o znovuvyhlášení nouzového stavu,“ uvedl večer moravskoslezský muž č. 1. „Já osobně to považuji za nejvhodnější cestu. Jednání s vládou o aktuální situaci bude v průběhu víkendu pokračovat a já věřím, že výsledkem bude shoda na tom nejlepším způsobu, jak s koronavirem účinně bojovat,“ nastínil hejtman.

Nový nouzový stav? Byl by uvolněnější!

Sám je toho názoru, že z přijatých opatření by se nemělo slevovat, protože epidemie ustupuje jen pozvolna a šíří se britská mutace viru. „Během dnešního dlouhého jednání jsme se domluvili, že pokud by přece jen vláda nový nouzový stav vyhlašovala, projedná s námi jeho nové podmínky a nová opatření. Ty ovšem budou směřovat určitě směrem k rozvolňování a hrozí tak nárůst sociálních kontaktů o 30 procent,“ obává se Vondrák a upozorňuje na zahlcení nemocnic, zejména jednotek intenzivní péče v horizontu dvou až tří týdnů.

Potvrdil tak obavy svého prvního náměstka Jakuba Unucky (ODS+TOP 09), který už v pátek po poledni Deníku nastínil možné černé scénáře. „Kdyby měl nouzový stav skončit v pondělí, do 14 dnů zdravotnictví zkolabuje,“ varoval Unucka, podle něhož hlavni hygienička ani čtrnáct krajských hygienických stanic nejsou schopni situaci řídit.

7„Hygiena takový plán nemá. V pondělí by začala předzvěst katastrofy. Je totiž nemožné stihnout do pondělí zajistit chod státu. Jsou to věci, které se nedají udělat za dva tři dny,“ je přesvědčen Jakub Unucka, podle něhož vláda a hejtmani musejí mít alespoň 14 dnů na přípravu „restartu země“.

Co otevřít, a co ne?

Lidé však volají zejména po otevření některých služeb a obchodů. Hejtman Ivo Vondrák (ANO) předesílá, že nad tím by kraj neměl žádnou kontrolu. „Ani ve stavu nebezpečí nemůže hejtman rozhodovat v těchto věcech. Je to plně v kompetenci KHS a MZČR, které ze zákona nemají povinnost to s hejtmany konzultovat,“ vysvětluje Vondrák.

Jeho pravá ruka Jakub Unucka má ale soukromou představu o tom, co by se mělo změnit. „Je zcela evidentní, že virus se nepřenáší dotykem, ale když na sebe lidé mluví. Bary, festivaly, fistnesscentra, divadla a kina musejí až do proočkování zůstat zavřené, ale proč by nemohly být otevřeny všechny obchody? V nich se nemůže nikomu nic stát. Papírnictví nebo obuvnictví? Otevřít!“ má jasno Unucka.

Stav nebezpečí

Pokud by ani další víkendová jednání s vládou nevedla ke znovuzavedení nouzového stavu, je jednou z možností krajů vyhlásit na svém území takzvaný stav nebezpečí.

„Aktuální epidemická situace však nesplňuje zákonné podmínky o vyhlášení stavu nebezpečí. Ten je na místě vyhlásit v případě, že intenzita nebezpečí nedosahuje značného rozsahu. A to se o stavu nákazy nedá říci nejen v našem kraji, ale také v rámci celé republiky. Naopak. Rozsah nákazy považuji za značný, nikoli jen lokální, tak jak by to mělo platit v případě vyhlášení stavu nebezpečí,“ zdůvodnil Ivo Vondrák, proč byl mezi těmi, kdo hlasovali pro nouzový stav i nadále.

K TÉMATU

Co o zrušení nouzového stavu Deníku řekli další politici?

Tomáš Macura, primátor Ostravy

„Považuji institut nouzového stavu za velmi důležitý pro zvládání současné fáze pandemie, a plně proto i podporuji iniciativu hejtmanů požádat vládu o znovuvyhlášení nouzového stavu od 15. února. Tento postoj jsem vyjádřil i na dnešním mimořádném zasedání krizového štábu kraje.“

Petr Kajnar, radní Moravskoslezského kraje

„Pan Babiš není schopný premiér, rozumím opozici, že se chce vůči němu vymezit, ale její postoj je nezodpovědný a může ohrozit životy lidí.“